«Крузейро» пытается убедить Перейру перейти в «Зенит»

Агент атакующего полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры Эдуардо Малуф провел встречу с руководителями бразильского клуба Александром Маттосом и Педро Лоренсо.

Представители команды из Белу-Оризонти сообщили Малуфу, что заинтересованы в продаже футболиста «Зениту» из-за цены трансфера и ранее выраженного хавбеком желания уехать за границу.

Несмотря на готовность документов по сделке, Перейра пока не дал ответа. Ситуацию осложняет то, что скоро жена игрока должна родить.