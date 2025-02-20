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«Крузейро» пытается убедить Перейру перейти в «Зенит»

Агент атакующего полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры Эдуардо Малуф провел встречу с руководителями бразильского клуба Александром Маттосом и Педро Лоренсо.

Представители команды из Белу-Оризонти сообщили Малуфу, что заинтересованы в продаже футболиста «Зениту» из-за цены трансфера и ранее выраженного хавбеком желания уехать за границу.

Несмотря на готовность документов по сделке, Перейра пока не дал ответа. Ситуацию осложняет то, что скоро жена игрока должна родить.

  • По данным Central da Toca, клубы договорились о трансфере 28-летнего хавбека за 20 миллионов евро с учетом бонусов.
  • В этом году Перейра провел за «Крузейро» 7 матчей, отдал 1 голевую передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
  • Его контракт с бразильским клубом рассчитан до лета 2026 года.
  • В октябре прошлого года Перейра дебютировал в сборной Бразилии.

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Источник: Globo

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