Стало известно, сколько ЦСКА заработает на продаже Зделара в «Зенит»

ЦСКА получит от «Зенита» примерно 1,8 миллиона евро с учетом бонусов за переход полузащитника Саши Зделара.
Сделка была согласована за несколько дней, а финализирована вечером в среду, 19 февраля.
- 29-летний Зделар провел в этом сезоне 21 матч за ЦСКА, отдал 1 голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость серба в 4 миллиона евро.
- Контракт Зделара с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года. Клуб не стал его продлевать.
- Красно-синие приобрели игрока летом 2022-го у «Партизана» за 500 тысяч евро.
- Трансферное окно в России закрывается 20 февраля.