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  • Стало известно, сколько ЦСКА заработает на продаже Зделара в «Зенит»

Стало известно, сколько ЦСКА заработает на продаже Зделара в «Зенит»

ЦСКА получит от «Зенита» примерно 1,8 миллиона евро с учетом бонусов за переход полузащитника Саши Зделара.

Сделка была согласована за несколько дней, а финализирована вечером в среду, 19 февраля.

  • 29-летний Зделар провел в этом сезоне 21 матч за ЦСКА, отдал 1 голевую передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость серба в 4 миллиона евро.
  • Контракт Зделара с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года. Клуб не стал его продлевать.
  • Красно-синие приобрели игрока летом 2022-го у «Партизана» за 500 тысяч евро.
  • Трансферное окно в России закрывается 20 февраля.

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Источник: РБК

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19.02.2025 23:29
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Комментарии (1)
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Gwynbleidd
1739998330
Это конечно круто и продавать конечно стоило, почти 2кк евро на дороге не валяются, но у ЦСКА чистых опорников больше и нет...
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