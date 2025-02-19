Гвардиола объяснил отсутствие Холанда в стартовом составе «Сити» в игре с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что Эрлинг Холанд из-за травмы начнет в запасе ответный матч с «Реалом» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Недостаточно близок [к оптимальным кондициям]. Вчера он немного потренировался, но сегодня утром сказал, что чувствует себя не очень хорошо, поэтому мы выбрали другого игрока», – сказал Гвардиола.