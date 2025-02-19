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  • Гвардиола объяснил отсутствие Холанда в стартовом составе «Сити» в игре с «Реалом»

Гвардиола объяснил отсутствие Холанда в стартовом составе «Сити» в игре с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что Эрлинг Холанд из-за травмы начнет в запасе ответный матч с «Реалом» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Недостаточно близок [к оптимальным кондициям]. Вчера он немного потренировался, но сегодня утром сказал, что чувствует себя не очень хорошо, поэтому мы выбрали другого игрока», – сказал Гвардиола.

  • В первой игре команд, закончившейся победой испанского клуба со счетом 3:2, норвежский форвард оформил дубль
  • Ответная игра в Мадриде пройдет сегодня и начнется в 23:00 мск.
  • Холанд получил повреждение в матче «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» (4:0) в 25-м туре АПЛ. Он уходил с поля, держась за колено.
  • До сегодняшнего дня норвежец выходил в стартовом составе на все 34 матча АПЛ и ЛЧ в этом сезоне.

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Источник: страница Саймона Байковски в соцсети X

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19.02.2025 23:00
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