Гвардиола объяснил отсутствие Холанда в стартовом составе «Сити» в игре с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что Эрлинг Холанд из-за травмы начнет в запасе ответный матч с «Реалом» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов.
«Недостаточно близок [к оптимальным кондициям]. Вчера он немного потренировался, но сегодня утром сказал, что чувствует себя не очень хорошо, поэтому мы выбрали другого игрока», – сказал Гвардиола.
- В первой игре команд, закончившейся победой испанского клуба со счетом 3:2, норвежский форвард оформил дубль
- Ответная игра в Мадриде пройдет сегодня и начнется в 23:00 мск.
- Холанд получил повреждение в матче «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» (4:0) в 25-м туре АПЛ. Он уходил с поля, держась за колено.
- До сегодняшнего дня норвежец выходил в стартовом составе на все 34 матча АПЛ и ЛЧ в этом сезоне.