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Глебов прошел медосмотр в «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прошeл медосмотр перед переходом в «Динамо». Игрок должен подписать контракт с московским клубом в четверг, 20 февраля, в первой половине дня.

Сумма трансфера составит 7 миллионов евро (5 миллионов будут выплачены сразу, а еще 2 – в рассрочку) плюс 1 миллион евро бонусами.

  • 25-летний Глебов провел в этом сезоне 23 матча за «Ростов», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
  • Трансферное окно в России закрывается 20 февраля.

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Источник: «Чемпионат»

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19.02.2025 22:05
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Комментарии (2)
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fakeid
1739992245
пц, дебилы. 25 января: «Динамо» предлагает «Ростову» 8 миллионов евро за полузащитника, где 5 миллионов будут выплачены сразу, ещe 3 миллионов будут выплачены в рассрочку и несколько траншей. «Ростов» считает данное предложение недостаточно хорошим и пытается поднять цену» https://bombardir.ru/news/759814 теперь на 1 лям меньше, и ростов тупо не успеет найти замену за 1 час до закрытия окна.
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