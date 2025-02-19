Глебов прошел медосмотр в «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прошeл медосмотр перед переходом в «Динамо». Игрок должен подписать контракт с московским клубом в четверг, 20 февраля, в первой половине дня.

Сумма трансфера составит 7 миллионов евро (5 миллионов будут выплачены сразу, а еще 2 – в рассрочку) плюс 1 миллион евро бонусами.