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  • Президент «Урала» назвал причину, по которой Селихов перешел в его клуб

Президент «Урала» назвал причину, по которой Селихов перешел в его клуб

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал подписание Александра Селихова.

30-летний вратарь заключил с клубом из Екатеринбурга контракт до конца сезона. «Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги.

– У Селихова были предложения из РПЛ, но он все-таки перешел в «Урал». Как удалось убедить присоединиться именно к вам?

– Этот вопрос лучше адресовать Саше. Не могу точно за него сказать. Но Селихову нравится наша команда. Он играл в Перми, привык, например, к климату. Возможно, поэтому он выбрал «Урал».

– Почему Селихов заинтересовал клуб?

– Саша – опытный вратарь, который играл в Лиге чемпионов, становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны. Мы довольны, что он пришел в «Урал». И наши молодые вратари будут быстрее расти рядом с Селиховым.

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Источник: Sport24

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19.02.2025 21:23
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Комментарии (1)
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FCSpartakM
1739990217
Причины две. 1 - аэропорт. 2- краткосрочный контракт.
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