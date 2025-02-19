Президент «Урала» назвал причину, по которой Селихов перешел в его клуб

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал подписание Александра Селихова.

30-летний вратарь заключил с клубом из Екатеринбурга контракт до конца сезона. «Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги.

– У Селихова были предложения из РПЛ, но он все-таки перешел в «Урал». Как удалось убедить присоединиться именно к вам?

– Этот вопрос лучше адресовать Саше. Не могу точно за него сказать. Но Селихову нравится наша команда. Он играл в Перми, привык, например, к климату. Возможно, поэтому он выбрал «Урал».

– Почему Селихов заинтересовал клуб?

– Саша – опытный вратарь, который играл в Лиге чемпионов, становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны. Мы довольны, что он пришел в «Урал». И наши молодые вратари будут быстрее расти рядом с Селиховым.