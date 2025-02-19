Аршавин оценил шансы «Реала» и «Манчестер Сити» на выход в 1/8 финала ЛЧ

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«У «Манчестер Сити» есть шансы пройти «Реал», но они не очень велики. Чудо произошло, когда «Реал» обыграл «Сити» у них дома. По игре «сливочные» были лучше, однако у них сейчас есть проблемы. Они смогли выиграть, и этот результат предопределяет – мала вероятность, что «Сити» сможет сегодня победить», – сказал Аршавин.