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  • Аршавин оценил шансы «Реала» и «Манчестер Сити» на выход в 1/8 финала ЛЧ

Аршавин оценил шансы «Реала» и «Манчестер Сити» на выход в 1/8 финала ЛЧ

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«У «Манчестер Сити» есть шансы пройти «Реал», но они не очень велики. Чудо произошло, когда «Реал» обыграл «Сити» у них дома. По игре «сливочные» были лучше, однако у них сейчас есть проблемы. Они смогли выиграть, и этот результат предопределяет – мала вероятность, что «Сити» сможет сегодня победить», – сказал Аршавин.

  • Встреча «Реал»«Манчестер Сити» начнется в 23:00 мск.
  • Первая игра в Манчестере закончилась победой мадридцев со счетом 3:2.

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Источник: «Чемпионат»

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19.02.2025 19:40
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