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Аршавин объяснил, почему перестал смотреть Лигу чемпионов

Андрей Аршавин признался, что сейчас почти не следит за Лигой чемпионов.

«Новый формат Лиги чемпионов немного непривычный. Как с «Матч ТВ» ушли Лига чемпионов и еврокубки, я, может, ни одного матча не посмотрел.

Только два последних тура – смотрел трансляцию, где показывают все забитые мячи. Хоть у меня и есть подписка, но как-то не ложится у меня смотреть на iPad», – сказал Аршавин.

  • Новый формат ЛЧ заработал с сезона-2024/25. Главное изменение – введение общего этапа вместо группового.
  • В июле 2024 года телеканал «Матч ТВ» потерял права на трансляцию еврокубков.
  • Теперь матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы показывает онлайн-кинотеатр Okko.

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Источник: «Чемпионат»

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19.02.2025 18:30
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Комментарии (8)
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...короче
1739979658
...ну, вы посмотрите на него! Какая жёсткая, корпоративная этика у Андрюши!)...
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FCSpartakM
1739982687
чувак зато дает экспертную оценку) Коротко об аналитике в России
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VPERDIV SPARTAK
1739985720
Бедняга , только РПЛ интересуется)
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Ловкий Бубен
1739986029
я тоже не смотрю если честно, футбол какой-то неинтересный , не рисуюсь и никого не хочу обидеть, но не знаю почему , вот испанский и итальянский чемпионаты некоторые матчи ничего... и ещё мне нравится Ростов как играет ...
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n876
1739989340
А я то думал что не смотрит ЛЧ из за своей поддержки в.ойны. "Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что пошел бы в военкомат, если бы получил повестку." А потом все узнают , что этот ездил во вреия в.ойны в недружественную страну. Аршавин посетил матч «Арсенал» – «Ливерпуль»https://bombardir.ru/news/750568-arshavin-posetil-match-arsenal-liverpul Полна Россия хитрожопых лицемеров. пы.сы Для всяких там айболидов ( **** людишек) Лицемер ----человек,у кого слова и поступки не соответствуют истинным чувствам, намерениям
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