Аршавин объяснил, почему перестал смотреть Лигу чемпионов

Андрей Аршавин признался, что сейчас почти не следит за Лигой чемпионов.

«Новый формат Лиги чемпионов немного непривычный. Как с «Матч ТВ» ушли Лига чемпионов и еврокубки, я, может, ни одного матча не посмотрел.

Только два последних тура – смотрел трансляцию, где показывают все забитые мячи. Хоть у меня и есть подписка, но как-то не ложится у меня смотреть на iPad», – сказал Аршавин.