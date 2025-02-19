Аршавин объяснил, почему перестал смотреть Лигу чемпионов

Андрей Аршавин признался, что сейчас почти не следит за Лигой чемпионов.
«Новый формат Лиги чемпионов немного непривычный. Как с «Матч ТВ» ушли Лига чемпионов и еврокубки, я, может, ни одного матча не посмотрел.
Только два последних тура – смотрел трансляцию, где показывают все забитые мячи. Хоть у меня и есть подписка, но как-то не ложится у меня смотреть на iPad», – сказал Аршавин.
- Новый формат ЛЧ заработал с сезона-2024/25. Главное изменение – введение общего этапа вместо группового.
- В июле 2024 года телеканал «Матч ТВ» потерял права на трансляцию еврокубков.
- Теперь матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы показывает онлайн-кинотеатр Okko.