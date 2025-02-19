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Радимов оценил зимнюю трансферную кампанию «Зенита»

Владислав Радимов высказался об усилении состава «Зенита» во время зимнего трансферного окна.

«В целом, конечно, трансферная кампания «Зенита» соответствует амбициям клуба в год столетия. И вполне возможно, что она еще не закончена, есть еще некоторое время.

В целом, все на своих местах остались. Например, центральные защитники, плюс вернулся Дркушич. Если в прошлом году где-то кем-то были недовольны, травмой кого-то могло выбить, то сейчас по два человека на место – и конкурентоспособных.

Если четко пройтись по позициям, слева Дуглас Сантос – это гарантия. Если что-то случается, есть Горшков, который ни много ни мало в сборную вызывался.

Центр поля, я думаю, что Барриос, и особенно Вендел, который остается до лета, тоже с гарантией. Плюс, насколько я видел на сборах, Вендел, будет с огромной мотивацией играть», – заявил Радимов.

  • «Зенит» зимой подписал вингера Луиса Энрике, арендовал правого защитника Огнена Мимовича и досрочно вернул Ваню Дркушича.
  • При этом были проданы Артур и Клаудиньо.

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Источник: «РБ Спорт»

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19.02.2025 16:56
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Комментарии (4)
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VPERDIV SPARTAK
1739974922
Надо рвать всех и особенно выскочек тушинских
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