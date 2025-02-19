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  • Осинькин ответил, кого Зиньковский заменит в составе «Крыльев Советов»

Осинькин ответил, кого Зиньковский заменит в составе «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, вместо кого будет играть вингер Антон Зиньковский, арендованный у «Спартака».

– Насколько верно полагать, что Зиньковский – замена Гарре, который, судя по всему покидает клуб?

– Давайте не бежать впереди паровоза. Если Гарре уйдет, то мы будем так говорить.

На сегодняшний день мы понимаем, что ушел Орозко. Это позиция, где нужны замены, бывают травмы.

Мы не можем рисковать в оставшейся части чемпионата. Нужно, чтобы мы были максимально укомплектованы.

  • Зиньковский провел 87 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов в составе спартаковцев за 2,5 сезона.
  • «Крылья» взяли его в аренду до лета.
  • Сообщалось, что Гарре близок к переходу в «Васко да Гаму».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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