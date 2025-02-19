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  • Тикнизян объяснил, зачем российские игроки переходят в «Зенит»

Тикнизян объяснил, зачем российские игроки переходят в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян выразил мнение, что за последнее время в «Зенит» из игроков с российским паспортом закрепились только Максим Глушенков и Андрей Мостовой.

– Пример Кругового показал, что из «Зенита» еще и уйти потом проблематично.

– Да. Я с большим уважением отношусь к «Зениту». Все-таки я сам из Санкт-Петербурга. В детстве часто смотрел за «Зенитом», помню тот старый состав: Чонтофальски, Радимов, Горшков, Зырянов и так далее...

Мы видим, как они поступают с некоторыми футболистами. И, наверное, из ребят с российским паспортом в основе за последнее время закрепились только двое: Мостовой и Глушенков.

– Не считаешь, что прошлой зимой своей позицией закрыл себе дорогу в «Зенит» навсегда?

– А тут неважно, закрыл я дорогу туда или нет. В одну реку не войти дважды. Просто, на мой взгляд, для игрока с российским паспортом «Зенит» – это история не про футбол, а про деньги.

Я для себя решил, что если полностью отдаваться футболу, как я это и делаю, то и в «Локомотиве» я буду себя хорошо чувствовать с финансовой точки зрения. И знаете, одно чемпионство с «Локомотивом» для меня стоит дороже, чем пять – с «Зенитом».

  • Тикнизян вел переговоры о переходе в «Зенит» в начале прошлого года. Петербуржцы смогли договориться с «Локомотивом», но сине-бело-голубые не договорились с футболистом по условиям контракта.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Армении в 6 миллионов евро.
  • Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2026 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (12)
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FWSPM
1739961609
И еще для справки автору статьи - пучеглазку глушкова который любит наряжаться в женское зовут не Денис))
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алдан2014
1739961704
Ай да молодец парниша
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FROLL007
1739962100
Прочитал историю про обиженного мальчика. А ули паспортисты опу не рвали и не доказывали на тренировках что ты лучший и что достоин основы? А Тикнизян тряпка и балобол. Гыгыгы 3 раза
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DMитрий
1739962505
Обиженный пиз...ол, размотавший сопли по набережной Москвы реки. Правильно что не поехал в Питер со своими слюнями, нам своей сырости хватает.
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Mirak92
1739964249
Бабки бабки бабки ска. (С)
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Тинез Розоп
1739964500
Это один из факторов позора Зенита…
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Номэд
1739964799
И что он нового сказал? Вся страна про это знает, что только из-за бабла в бом.жатник идут.
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АлексМак
1739965251
Дурень с узким мышлением
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Spartak_forv@
1739965778
Но пока у тебя нет ни одного с Локомотивом,ни пять с Зенитом
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"supermax"
1739968533
Человек сказал что чемпионство с зенитом ничего не стоит...если не считать бабок
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