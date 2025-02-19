Тикнизян объяснил, зачем российские игроки переходят в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян выразил мнение, что за последнее время в «Зенит» из игроков с российским паспортом закрепились только Максим Глушенков и Андрей Мостовой.

– Пример Кругового показал, что из «Зенита» еще и уйти потом проблематично.

– Да. Я с большим уважением отношусь к «Зениту». Все-таки я сам из Санкт-Петербурга. В детстве часто смотрел за «Зенитом», помню тот старый состав: Чонтофальски, Радимов, Горшков, Зырянов и так далее...

Мы видим, как они поступают с некоторыми футболистами. И, наверное, из ребят с российским паспортом в основе за последнее время закрепились только двое: Мостовой и Глушенков.

– Не считаешь, что прошлой зимой своей позицией закрыл себе дорогу в «Зенит» навсегда?

– А тут неважно, закрыл я дорогу туда или нет. В одну реку не войти дважды. Просто, на мой взгляд, для игрока с российским паспортом «Зенит» – это история не про футбол, а про деньги.

Я для себя решил, что если полностью отдаваться футболу, как я это и делаю, то и в «Локомотиве» я буду себя хорошо чувствовать с финансовой точки зрения. И знаете, одно чемпионство с «Локомотивом» для меня стоит дороже, чем пять – с «Зенитом».