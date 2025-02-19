Черданцев – о Захаряне: «Все переоценили его возможности»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о выступлениях полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

– Что делать Захаряну, который совсем не получает игрового времени в «Реал Сосьедад»?

– Я остаюсь при своем мнении. Все переоценили возможности Захаряна и недооценили силу чемпионата Испании. Это было слишком поспешное решение со стороны Арсена.

Нужно было начинать с более простых вариантов – условный чемпионат Шотландии. «Селтик» играл в Лиге чемпионов, и то не факт, что он бы там играл в основе.

Просто не по Сеньке шапка. Игра в Европе – огромная работа без мяча, а Арсен и в чемпионате России не особо выглядел в работе без мяча.