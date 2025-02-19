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Черданцев – о Захаряне: «Все переоценили его возможности»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о выступлениях полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

– Что делать Захаряну, который совсем не получает игрового времени в «Реал Сосьедад»?

– Я остаюсь при своем мнении. Все переоценили возможности Захаряна и недооценили силу чемпионата Испании. Это было слишком поспешное решение со стороны Арсена.

Нужно было начинать с более простых вариантов – условный чемпионат Шотландии. «Селтик» играл в Лиге чемпионов, и то не факт, что он бы там играл в основе.

Просто не по Сеньке шапка. Игра в Европе – огромная работа без мяча, а Арсен и в чемпионате России не особо выглядел в работе без мяча.

  • В этом сезоне 21-летний Захарян долго восстанавливался после травмы и провел за клуб только 2 матча.
  • В прошлом сезоне россиянин принял участие в 40 играх за «Сосьедад», забил 1 гол, сделал 2 передачи.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (4)
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FWSPM
1739959483
Ничто этого не предвещало. Никто не ожидал. Кто виноват и что делать?
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SLADE2019
1739961650
Вообще то, Захарян в РС играет не совсем на своей позиции. Поэтому умничания чердака об игре без мяча не совсем убедительны.
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Cleaner
1739963626
Захарян - дрищ. Кривоногий. А понтов у него больше, чем у Соболева. ВСЕ это видели, кроме таких вот горе-комментаторов, как Черданцев.
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Spartak_forv@
1739965906
Оставьте парня хоть на время в покое
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