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  • Ямаль ответил на вопрос о том, помогают ли судьи «Барселоне» и вредят ли «Реалу»

Ямаль ответил на вопрос о том, помогают ли судьи «Барселоне» и вредят ли «Реалу»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль предложил топ-клубам Испании меньше жаловаться на судей.

– Сейчас много разговоров о судействе. Как вы считаете, арбитры действительно помогают «Барселоне» и вредят «Реалу»?

– Когда мы, отставая на шесть очков, играли с «Хетафе», помню, как не был назначен пенальти на Кунде. А вчера такой же пенальти был назначен на Иньиго. Так что не знаю...

Сперва в Кубке Испании судьи благоволили «Реалу», а потом в матче с «Осасуной» – наоборот. И так будет всегда. Я не думаю, что «Барселоне», «Реалу», «Атлетико» стоит жаловаться. Думаю, судьи стараются делать все, что могут.

Люди мало говорят о таких играх, как против «Алавеса», «Леганеса», а где-то, может, встречались и более противоречивые решения. Но судьи стараются делать все, что могут. Это очень тяжелая работа, потому что недовольные будут всегда.

  • Ранее «Реал» допустил выход из числа участников Примеры из-за судейского заговора.
  • Мадридский клуб остался недоволен работой судьи Хосе Луиса Мунуэры Монтеро в матче с «Осасуной» (1:1). Рефери не получил назначения на игры ближайшего тура.

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Источник: Mundo Deportivo

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Комментарии (2)
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neveldomha
1739957901
В последнем матче с Райо Вальекано пендаль был назначен ну очень левенький. Прям запредельно левеньки. В той зоне, где произошло нарушение мяча и рядом не было, да и после удара, он вообще вышел за пределы поля. Действия судьи в пользу Барсы явно были.
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Romeo 123
1739968974
Постоянно вредят Реалу и помогают Барселоне , гнома сколько тащили с барсой
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