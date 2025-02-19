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  • Гасилин сделал прогноз по результативности Зиньковского в «Крыльях»

Гасилин сделал прогноз по результативности Зиньковского в «Крыльях»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин, ныне выступающий в медиафутболе, высказался о переходе полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в «Крылья Советов» на правах аренды.

«Антон в том возрасте, в котором надо играть. Из аренды всегда можно вернуться. Тренер ему знаком.

Зиньковский – игрок с большим потенциалом. Да, в «Спартаке» он мало играл, там высокая конкуренция на его позицию. Может, Станкович на него не рассчитывал.

Я всегда за то, чтобы люди уходили за игровой практикой. Думаю, Антон сам хочет играть. Сделает 5+5 в «Крыльях», а дальше уже будут думать по его будущему», – сказал Гасилин.

  • Зиньковский провел за московский клуб в этом сезоне 13 матчей, отдал 3 передачи.
  • 28-летний футболист ранее играл за самарскую команду с 2019 по 2022 годы.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (3)
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FRZZ
1739956012
Сделает ли он в Крыльях 5+5 ? Это большой вопрос.
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АК 68
1739958164
Станкович много раз предоставлял шансы зинаиде проявить себя, но он ими не воспользовался, поэтому тренер пока не рассчитывает на него, пусть в Крыльях доказывает на что он способен в данный момент.
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FWSPM
1739959788
Если 2+2 сделает уже будет неплохо
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