Гасилин сделал прогноз по результативности Зиньковского в «Крыльях»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин, ныне выступающий в медиафутболе, высказался о переходе полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в «Крылья Советов» на правах аренды.

«Антон в том возрасте, в котором надо играть. Из аренды всегда можно вернуться. Тренер ему знаком.

Зиньковский – игрок с большим потенциалом. Да, в «Спартаке» он мало играл, там высокая конкуренция на его позицию. Может, Станкович на него не рассчитывал.

Я всегда за то, чтобы люди уходили за игровой практикой. Думаю, Антон сам хочет играть. Сделает 5+5 в «Крыльях», а дальше уже будут думать по его будущему», – сказал Гасилин.