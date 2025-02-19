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«Рубин» отказался продавать узбекистанского защитника

«Рубин» не отпустит защитника Рустама Ашурматова в ферганский «Нефтчи» из-за травмы другого игрока обороны Алексея Грицаенко.

Восстановление последнего займет около двух недель. «Рубин» не хочет рисковать и терять еще одного центрального защитника незадолго до рестарта РПЛ.

«Рустам не всегда получает место в составе из-за нестабильной игры (провел около 500 минут в сезоне). Однако в случае его ухода в «Рубине» останется всего 3-е центрбеков: Вуячич, Тесленко и Нижегородов.

«Рубин» играет по схеме 3–X–X. Если кто-то из центральных защитников травмируется или дисквалифицируется, то в центр обороны придется передвигать непрофильного игрока.

Осенью дыру в обороне уже затыкали 19-летним Мукбой. Вышло так себе. Повторения истории в Казани не хотят, оттого и сохраняют Ашурматова на случай форс-мажора», – написал журналист Иван Карпов.

  • На счету 28-летнего узбекистанца Ашурматова 14 матчей в этом сезоне.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
  • Контракт Ашурматова с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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