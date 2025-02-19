«Спартак» продолжает переговоры по Иличу

Журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Торино» Иван Илича в «Спартак» этой зимой.

«Торино» готов продать его по выгодному предложению. Ваноли объяснил, что Илич вернулся в Турин, но между клубами все еще ведутся открытые переговоры», – сказал Джулини.

Ранее сообщалось, что Илич не перейдет в «Спартак» этой зимой и после травмы готовится к возвращению к тренировкам на этой неделе.