«Спартак» продолжает переговоры по Иличу

Журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Торино» Иван Илича в «Спартак» этой зимой.
«Торино» готов продать его по выгодному предложению. Ваноли объяснил, что Илич вернулся в Турин, но между клубами все еще ведутся открытые переговоры», – сказал Джулини.
Ранее сообщалось, что Илич не перейдет в «Спартак» этой зимой и после травмы готовится к возвращению к тренировкам на этой неделе.
- 23-летний Иван Илич провел в этом сезоне 13 игр за «Торино», забил 1 гол, отдал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает стоимость серба в 18 миллионов евро.
- Трансферное окно в России закрывается 20 февраля.