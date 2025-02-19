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«Спартак» продолжает переговоры по Иличу

Журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Торино» Иван Илича в «Спартак» этой зимой.

«Торино» готов продать его по выгодному предложению. Ваноли объяснил, что Илич вернулся в Турин, но между клубами все еще ведутся открытые переговоры», – сказал Джулини.

Ранее сообщалось, что Илич не перейдет в «Спартак» этой зимой и после травмы готовится к возвращению к тренировкам на этой неделе.

  • 23-летний Иван Илич провел в этом сезоне 13 игр за «Торино», забил 1 гол, отдал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает стоимость серба в 18 миллионов евро.
  • Трансферное окно в России закрывается 20 февраля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (8)
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БАЗАРА НЕТ
1739949402
Лучше давай про промеса)
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fakeid
1739949535
сегодня день икс, в полночь окно закрывается, до этого времени ещё столько уток будет. скорей бы уже всё закончилось, хочется посмотреть финальные составы на остаток чемпионата. а не гадать, кто и кого ещё может успеть подписать.
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...короче
1739950850
...поднадоели!(...
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ivany4
1739951166
18.02.2025 19:07 СЭ Источник: трансфер хавбека «Торино» Илича в «Спартак» сорвался. Алина Савинова 19.02.2025 08:55 СЭ В Италии сообщили, что «Спартак» продолжает переговоры с «Торино» по трансферу Илича. Константин Белов И в этом весь СЭ.)) Да практически и все мелкие сми и ресурсы.
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Иннокентий-Смоктуновский-
1739955259
Бомбардир последние сутки уток прям стаями запускает, свой личный рекорд, что ли, решили побить. 
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FWSPM
1739959963
Не Спартак продолжает переговоры а Станкович. Просто позвонил узнать как здоровье у парня. Всего хорошего.
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