Компани прокомментировал ничью «Баварии» с «Селтиком»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги ответного матча первого раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1), прошедшего в Мюнхене. В первой игре немецкий клуб победил со счетом 2:1.

«С трудом добытая ничья. Считаю, у нас было много возможностей забить 2-3 гола во втором тайме.

Контекст важен: мы потратили много сил за последние 6 дней. В итоге мы сохранили 8-очковый отрыв в Бундеслиге и прошли в следующий раунд в Лиге чемпионов. Сейчас у нас будет время на восстановление.

Конечно, мы всегда хотим доминировать и значительно превосходить соперника, особенно на «Альянц Арене». Но результат всегда первичен.

Мы извлечем урок из этой игры. Как я уже сказал, надо смотреть на контекст, мы провели слишком много матчей. Три дня назад мы упорно сражались с «Байером», шесть дней назад – бились в гостях у «Селтика» за результат, который сегодня нам помог», – сказал Компани.