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Гвардиола объяснил проблемы «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом» рассказал, что пока ему не удается найти решение проблем своей команды.

«Мы всегда были машиной. Мы можем проиграть на 94-й минуте, но мы восемь лет были машиной, каждые три дня. Никто не добивался подобного в Англии. Никто в истории.

В отдельно взятом матче произойти может что угодно. Я знаю, что произошло в этом сезоне. Мы могли проиграть 0:3, а в другие годы мы приехали бы с преимуществом в семь мячей.

Дело в [травме] Родри? Возможно, ведь он лучший футболист мира. Я выиграл требл с «Барселоной» – добился бы я этого без Месси?

У тренеров всегда возникают проблемы, и в этом году нам не удается найти решение. Посмотрим, сможем ли мы завтра все изменить. Надо сыграть в футбол, надо подправить некоторые детали и хотя бы напугать «Реал», – сказал Гвардиола.

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Источник: As

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Комментарии (2)
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FRZZ
1739945854
Гвардиола тоже начал говорить о своих старых заслугах, как Моур. Это плохо, значит кризис очень серьезный.
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алдан2014
1739947056
Я уж подумал,что шейхи финансы зажали.. Проблемы...всем бы такие проблемы. Просто Реал тоже сильно хочет дальше пройти. И пока он сильнее
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