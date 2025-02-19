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Смолов сравнил жизнь в Москве и Краснодаре

19 февраля 2025, 06:36

Форвард «Краснодара» Федор Смолов рассказал о жизни с семьей. Он сравнил Краснодар со столицей России Москвой.

«Начнем с того, что мне Краснодар знаком, и если не брать в расчeт вот эти все логистические сложности, то мне примерно быт там был понятен. Он у меня изменился именно с точки зрения, что появилась семья и теперь всe свободное время провожу с ними.

В Москве, к сожалению, лично у меня было меньше времени, которое я посвящал дочери. Это опять же из-за логистики, количества пробок. Если поехал на тренировку и нужно сделать какое-то дело, то, в принципе, пока я приезжаю [домой], Лора уже готовится ко сну, грубо говоря. Я честно могу сказать, что даже где-то ощущал чувство вины, потому что времени, проведeнного с дочерью, не хватало. В Краснодаре это сполна удалось компенсировать за счeт того, что меньше времени провожу вне дома. Возвращаюсь с тренировки, она просыпается после обеденного сна, и вот всю вторую половину дня проводим вместе. Мне это очень нравится.

Но, конечно, жизнь в Краснодаре ощущается как жизнь вне дома, потому что дом всe равно в Москве», – сказал Смолов.

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Источник: Smol Talk
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
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