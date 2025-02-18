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  • Осинькин прокомментировал возвращение Зиньковского в «Крылья Советов» из «Спартака»

Осинькин прокомментировал возвращение Зиньковского в «Крылья Советов» из «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о переходе Антона Зиньковского.

  • Вингер вернулся в самарский клуб из «Спартака».
  • Это аренда до лета.
  • Зиньковский провел 87 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов в составе спартаковцев за 2,5 сезона.

«У Антона были разные отрезки в «Спартаке». Но сейчас общие интересы такие, что ему нужна игровая практика. Немножечко он засиделся, судя по тому, сколько играет и каких футболистов «Спартак» покупает на его позицию. Ему не помешало бы перезагрузиться.

Легче всего это было сделать в клубе, который он знает в РПЛ лучше всего, кроме «Спартака». Поэтому он должен получить игровую практику, уверенность в своих силах, чуть-чуть реабилитироваться.

Все-таки уходил он в «Спартак» в статусе лидера «Крыльев Советов» и в статусе лучшего ассистента РПЛ.

Мы понимаем, кого мы берем. Антон должен нас усилить. Думаю, это взаимовыгодное сотрудничество.

Антон должен почувствовать, что команда, в которую он пришел, в нем нуждается. Здесь его очень любят», – заявил Осинькин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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18.02.2025 19:19
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Комментарии (1)
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FWSPM
1739898853
И с гуталином придется завязывать добавил Осинькин
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