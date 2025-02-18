Генич объяснил, откуда у «Спартака» появились деньги на трансферы

Комментатор Константин Генич рассказал, почему «Спартак» стал тратить большие суммы на трансферы.

«Понятно, почему «Спартак» готов сейчас тратить деньги. Раньше, когда был Леонид Арнольдович [Федун], он принимал решение один, им там с разных сторон манипулировали. Вот этого, вот этого, давайте возьмeм этого, без этого мы не выиграем. И решение принимал он, он был как вот этот центральный штаб.

А сейчас, когда есть «Лукойл» и много денег, они сидят, всe это обсуждают, то есть они коллективно это решение могут принять. Поэтому не удивительно, что они сейчас готовы такие суммы тратить. Есть амбиции.

Одно дело частный [клуб], вот мы же видим по Сергею Николаевичу [Галицкому], частная история, там 10 раз подумает, проанализирует, а когда таких компанийских денег много, почему нет?» – сказал Генич.