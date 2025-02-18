Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Генич объяснил, откуда у «Спартака» появились деньги на трансферы

Генич объяснил, откуда у «Спартака» появились деньги на трансферы

Комментатор Константин Генич рассказал, почему «Спартак» стал тратить большие суммы на трансферы.

«Понятно, почему «Спартак» готов сейчас тратить деньги. Раньше, когда был Леонид Арнольдович [Федун], он принимал решение один, им там с разных сторон манипулировали. Вот этого, вот этого, давайте возьмeм этого, без этого мы не выиграем. И решение принимал он, он был как вот этот центральный штаб.

А сейчас, когда есть «Лукойл» и много денег, они сидят, всe это обсуждают, то есть они коллективно это решение могут принять. Поэтому не удивительно, что они сейчас готовы такие суммы тратить. Есть амбиции.

Одно дело частный [клуб], вот мы же видим по Сергею Николаевичу [Галицкому], частная история, там 10 раз подумает, проанализирует, а когда таких компанийских денег много, почему нет?» – сказал Генич.

  • По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна за 1,2 миллиона.
  • Красно-белые продали форварда Шамара Николсона за 1,6 миллиона, а Виллиан Жозе, Томаш Тавареш и Александр Селихов покинули клуб бесплатно.

Новости по теме
Орлов оценил трансферы «Спартака» 17
Ветеран ЦСКА объяснил, почему его порадовал футбол «Спартака» в конце прошлого года 12
Экс-гендиректор «Спартака» назвал клуб, в который следует перейти Зиньковскому 3
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:12
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1739873874
Да уж, это не деньги пенсионеров транжирить на сборную фавел, надо об ответственности перед акционерами думать.
Ответить
Spartak_forv@
1739874065
Хорошо выступил. Было уже...Несите следующего
Ответить
fakeid
1739874546
у народа спиз....! позор! тарасофка! воруют нефть, покупают зулусов!
Ответить
Каратель помойников
1739874981
Впервые 30лямов за одно окно потратили,в вшивой визготни сколько.не то что газпрём, только на доходы клуба живут и тратят заработанные деньги. Кристально чистая хазовая кампания) только вот почему то тарифы для населения на газ растут как на дрожжах и при этом отчитывается что в убытке
Ответить
FROLL007
1739875753
Каждый почувствует эту выброшенную в пропасть сотню лимонов на своём кошельке, после заправки бензином.
Ответить
алдан2014
1739875851
Всезнающий Генич,открыл секрет Полишинеля. Все все давно поняли,давно,и у нас на сайте тоже. А комментатор Матча только додумался ,браво. И этого товарисча,мы вынуждены слушать
Ответить
slavа0508
1739881240
Ну во первых Лукойл частная компания пора бы Геничу это знать ....а во вторых Спартак купил трёх игроков за 30 лямов ...Зенит одного за 33 ляма . а Генича почему то будоражит Спартак а не Зенит ....
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 