Защитник «Спартака» – о новичках команды: «Думаю, что ценник немного завышен»

Защитник «Спартака» Никита Чернов ожидает увидеть отдачу от игроков, которые пополнили команду в зимнее трансферное окно.

– Какая у тебя реакция, когда ты видишь в прессе суммы, за которые «Спартак» подписывает новых игроков?

– Думаю, что ценник за ребят, которые приезжают, немного завышен. Команды, из которых их покупают, хотят сделать так, чтобы им был плюс. Но игроки все хорошие, по тренировкам видно, что мастеровитые.

Хотелось бы, чтобы с тренировок все перешло в игру. Когда покупают людей за такие деньги, хочется видеть отдачу, поэтому будем ждать официальных игр.