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  • Защитник «Спартака» – о новичках команды: «Думаю, что ценник немного завышен»

Защитник «Спартака» – о новичках команды: «Думаю, что ценник немного завышен»

Защитник «Спартака» Никита Чернов ожидает увидеть отдачу от игроков, которые пополнили команду в зимнее трансферное окно.

– Какая у тебя реакция, когда ты видишь в прессе суммы, за которые «Спартак» подписывает новых игроков?

– Думаю, что ценник за ребят, которые приезжают, немного завышен. Команды, из которых их покупают, хотят сделать так, чтобы им был плюс. Но игроки все хорошие, по тренировкам видно, что мастеровитые.

Хотелось бы, чтобы с тренировок все перешло в игру. Когда покупают людей за такие деньги, хочется видеть отдачу, поэтому будем ждать официальных игр.

  • По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна за 1,2 миллиона.
  • Красно-белые продали форварда Шамара Николсона за 1,6 миллиона, а Виллиан Жозе, Томаш Тавареш и Александр Селихов покинули клуб бесплатно.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (6)
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ivany4
1739864573
Что ни говори. а язык точно без костей, особенно у людей не наделенных способностью думать.)) Можно подумать, что Чернов, Бог и царь на поле и прибывшие игроки для него не представляют никаких трудностей, играй он против них. А если бы подумал, то вероятно понял, почему сейчас клубы переплачивают за игроков. И весь вопрос в том, что бы ты Чернов не стоял в стороне и смотрел какая будет от них отдача, а отвечал за свои действия и вклад в игру команды. До сих пор не можем найти или натренировать трех - четырех хороших своих защитников.
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lek!
1739864918
Не соглашусь , сколько сегодня стоят игроки с паспортом РФ ? И забивают как правило не больше 10 голов за сезон . Да и на сегодняшний день 18.7 это уже не столь большие деньги. Нашим бы по меньше заглядывать чужим в карман и доказывать игрой на поле .
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Spartak_forv@
1739865334
От себя бы главное отдачу видел
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...короче
1739866603
...это РПЛ, Никитка-братка, да ещё и в наших, сегодняшних реалиях...
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alefreddy
1739873000
Никита сам средний игрок-лавочник
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FROLL007
1739876439
Да там ни то что завышен, там выброшенный полтос лямов. Стыдоба с этих сборников неликвида.
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