Медведев отметил роль игрока «Зенита» в победе сборной Бразилии на юношеском чемпионате Южной Америки

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об игре Педро на чемпионате Южной Америки U20.

Сборная Бразилии стала победителем турнира.

Педро забил и сделал два ассиста в финале.

Всего в активе вингера «Зенита» 2+6 в 9 матчах.

«Наш Педро выиграл второй такой титул. В первый раз это было два года назад. На этот раз удалось повторить успех, несмотря на сокрушительное поражение от Аргентины в первом туре.

Тем не менее, сборная Бразилии набрала ход и выиграла турнир во многом благодаря системообразующей роли Педро.

За девять игр он набрал восемь очков по системе гол+пас, забил очень важный мяч в решающей встрече с Чили и в том же матче отдал две голевые передачи.

Я смотрел несколько игр, в том числе заключительную с Чили, где все было очень горячо и судьба золотых медалей решалась в концовке.

Хочу отметить разнообразную игру Педро, и дай бог, чтобы он, вернувшись в «Зенит», играл так же красиво и результативно», – заявил Медведев.