Гурцкая рассказал, когда «Динамо» встречалось с Карпиным

Футбольный агент Тимур Гурцкая утверждает, что интерес «Динамо» к Валерию Карпину возник не сейчас.

Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.

Команда ушла на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ с 26 очками в 18 турах.

– Обсуждение вокруг «Динамо» связано только с тем, что Карпин уходит из «Ростова»?

– Да. «Динамо» вообще не рассматривает, что Карпин, Слуцкий или какой-то иностранец уже приходит в команду.

Пока что они для себя должны принять решение: будет или не будет Личка. У них нет стопроцентного решения о снятии Лички.

– Нет решения даже по будущему Лички, поэтому…

– Нет решения и по Карпину, да. С Карпиным же уже была встреча после Шварца [в 2022 году].

Они знают про существование Карпина, потому что он, в принципе, готов, с ним можно вести переговоры.

– Вы допускаете, что Карпин вообще никуда не пойдет и будет тренировать только сборную России?

– Только если нас вернут обратно [в международные турниры].