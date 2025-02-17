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  • Гурцкая: «Локомотив» вел переговоры с 25 нападающими – Галактионов всех зарубил»

Гурцкая: «Локомотив» вел переговоры с 25 нападающими – Галактионов всех зарубил»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о проблемах «Локомотива» с поиском нового форварда.

– «Локомотив» вел переговоры с 25 нападающими – Галактионов всех зарубил. Единственный нападающий, которого они реально хотели и были готовы вести переговоры, – это Даку. Но у них нет таких денег.

– 10 миллионов?

– В районе десяти. Трансформерные сделки в духе: «Давайте мы вам кого-то дадим, здесь доплатим, тут переведем», по всей видимости, не устраивают «Рубин».

Ну и я не знаю позицию Даку. Что бы ему «Локомотив» дал больше, чем «Рубин»?

– Зарплату.

– Не уверен. Наверное, если только то, что Москва. Но и Казань отличный город, он там царь и бог. Вообще не вижу ни одного плюса для него.

По Голенкову не было переговоров, сразу был стоп, потому что большой ценник. У Галактионова получилась неприятная ситуация с Хамуличем. Поэтому он смотрит на список нападающих и понимает, что должен дать добро, за которое потом будет отвечать.

Нападающие из списка «Локо» не вызывали стопроцентной уверенности в том, что кто-то из них усилит команду. Поэтому он посчитал, что лучше иметь тех, кого он знает, чем лишь бы кого-то взять.

  • 27-летний Даку – лучший бомбардир «Рубина» в сезоне (9 голов в 17 матчах РПЛ).
  • Рыночная стоимость албанца – 7 миллионов евро.

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Источник: «Это футбол, брат!»

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17.02.2025 22:10
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Комментарии (1)
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R!Go
1739821432
А кто остальные 22 нападающих? Или просто так вбросили??? Так можно каждый час новости строчить...типа:"Химик вёл переговоры с 250ю вратарями, но они оказались с тремя руками вместо двух" или вот "Сборная Мадагаскара хотела натурализовать миллион российских футболистов, чтобы ничего не выиграть".........
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