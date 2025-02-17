В «Ростове» отреагировали на слухи об уходе Карпина

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин дал комментарий по поводу высказывания Тимура Гурцкая.
Ранее футбольный агент сообщил, что вероятность ухода главного тренера ростовчан Валерия Карпина до возобновления чемпионата России оценивается в 80 процентов.
«Я не готов комментировать слухи и предположения», – сказал Рыскин.
- Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ с 26 очками в 18 турах.
- Сообщалось, что в приглашении Карпина заинтересовано «Динамо».