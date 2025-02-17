В «Ростове» отреагировали на слухи об уходе Карпина

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин дал комментарий по поводу высказывания Тимура Гурцкая.

Ранее футбольный агент сообщил, что вероятность ухода главного тренера ростовчан Валерия Карпина до возобновления чемпионата России оценивается в 80 процентов.

«Я не готов комментировать слухи и предположения», – сказал Рыскин.