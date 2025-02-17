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  • Алланазаров: «Карпин никуда не собирается уходить до окончания чемпионата»

Алланазаров: «Карпин никуда не собирается уходить до окончания чемпионата»

Инсайдер Максим Алланазаров считает, что Валерий Карпин останется в «Ростове» до конца сезона-2024/25.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что вероятность ухода тренера до возобновления чемпионата России оценивается в 80 процентов.

«Тимур, конечно, «вор» авторитетный, но Карпин никуда не собирается уходить до окончания чемпионата. Ни на 80%, ни даже на 8.

Вы реально думаете, что он вот так может подвести коллектив, с которым проходит предсезонку? Подвести Рыскина и Арташеса?

Заканчивайте. Даже не достойно обсуждения», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.

  • Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ с 26 очками в 18 турах.
  • Сообщалось, что в приглашении Карпина заинтересовано «Динамо».

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Источник: телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова

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17.02.2025 17:49
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Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1739804224
Да и Личку ещё никто не увольнял. Хотя..., РПЛ - "страна чудес", а Динамо - один из самых мутных клубов РПЛ.*
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The only one
1739807907
А самого Карпина никто не догадался спросить?
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