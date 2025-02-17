Алланазаров: «Карпин никуда не собирается уходить до окончания чемпионата»

Инсайдер Максим Алланазаров считает, что Валерий Карпин останется в «Ростове» до конца сезона-2024/25.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что вероятность ухода тренера до возобновления чемпионата России оценивается в 80 процентов.

«Тимур, конечно, «вор» авторитетный, но Карпин никуда не собирается уходить до окончания чемпионата. Ни на 80%, ни даже на 8.

Вы реально думаете, что он вот так может подвести коллектив, с которым проходит предсезонку? Подвести Рыскина и Арташеса?

Заканчивайте. Даже не достойно обсуждения», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.