В «Сосьедаде» отреагировали на новость о предложении Захаряну вернуться в «Динамо»

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате прокомментировал информацию о варианте с возвращением Арсена Захаряна в «Динамо».

Сообщалось, что московский клуб предлагал полузащитнику вернуться на правах аренды.

«Динамо» предлагало Захаряну вернуться зимой? Неправда. Наш клуб хочет, чтобы Арсен оставался с нами», – сказал Мундуате.