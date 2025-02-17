В «Сосьедаде» отреагировали на новость о предложении Захаряну вернуться в «Динамо»

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате прокомментировал информацию о варианте с возвращением Арсена Захаряна в «Динамо».
Сообщалось, что московский клуб предлагал полузащитнику вернуться на правах аренды.
«Динамо» предлагало Захаряну вернуться зимой? Неправда. Наш клуб хочет, чтобы Арсен оставался с нами», – сказал Мундуате.
- В 2023 году Захаряна выкупили у «Динамо» за 13 млн евро.
- В дебютном сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
- В этом сезоне хавбек поучаствовал только в 2 играх из-за нескольких травм.