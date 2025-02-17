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  • В «Сосьедаде» отреагировали на новость о предложении Захаряну вернуться в «Динамо»

В «Сосьедаде» отреагировали на новость о предложении Захаряну вернуться в «Динамо»

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате прокомментировал информацию о варианте с возвращением Арсена Захаряна в «Динамо».

Сообщалось, что московский клуб предлагал полузащитнику вернуться на правах аренды.

«Динамо» предлагало Захаряну вернуться зимой? Неправда. Наш клуб хочет, чтобы Арсен оставался с нами», – сказал Мундуате.

  • В 2023 году Захаряна выкупили у «Динамо» за 13 млн евро.
  • В дебютном сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
  • В этом сезоне хавбек поучаствовал только в 2 играх из-за нескольких травм.

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Источник: Sport24

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17.02.2025 14:38
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Комментарии (1)
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alefreddy
1739804349
правильно берегите его
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