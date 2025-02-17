Захарян отказался возвращаться в «Динамо» в аренду

«Динамо» предлагало полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну вернуться в аренду. Игрок отказался.

«Знаю, что у него был разговор с «Динамо». Динамовцы предлагали Арсену вернуться в аренду на остаток сезона, чтобы почувствовать игровой ритм и вернуть уверенность. Тем более все знакомо.

Арсен сказал, что будет стараться пробиться в состав «Реала Сосьедад». Сейчас команда близка к пиковому отрезку в сезоне, команда продолжает выступление в Кубке, Лиге Европы и чемпионате. Свое игровое время Арсен получит.

Я думаю, что медицинский штаб понимает, что нельзя его резко бросать в поле. Надо подводить его аккуратно, в клубе это просчитывают. Постепенно он будет получать все больше и больше игрового времени. Я не склонен к панике и не думаю, что все пропало. Нужно время, до конца сезона он точно останется», – сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.