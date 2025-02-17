Захарян отказался возвращаться в «Динамо» в аренду

«Динамо» предлагало полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну вернуться в аренду. Игрок отказался.
«Знаю, что у него был разговор с «Динамо». Динамовцы предлагали Арсену вернуться в аренду на остаток сезона, чтобы почувствовать игровой ритм и вернуть уверенность. Тем более все знакомо.
Арсен сказал, что будет стараться пробиться в состав «Реала Сосьедад». Сейчас команда близка к пиковому отрезку в сезоне, команда продолжает выступление в Кубке, Лиге Европы и чемпионате. Свое игровое время Арсен получит.
Я думаю, что медицинский штаб понимает, что нельзя его резко бросать в поле. Надо подводить его аккуратно, в клубе это просчитывают. Постепенно он будет получать все больше и больше игрового времени. Я не склонен к панике и не думаю, что все пропало. Нужно время, до конца сезона он точно останется», – сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.
- В 2023 году полузащитника выкупили у «Динамо» за 13 миллионов евро.
- В дебютном сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
- В этом сезоне Захарян поучаствовал только в 2 играх из-за нескольких травм.