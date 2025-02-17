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Захарян отказался возвращаться в «Динамо» в аренду

«Динамо» предлагало полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну вернуться в аренду. Игрок отказался.

«Знаю, что у него был разговор с «Динамо». Динамовцы предлагали Арсену вернуться в аренду на остаток сезона, чтобы почувствовать игровой ритм и вернуть уверенность. Тем более все знакомо.

Арсен сказал, что будет стараться пробиться в состав «Реала Сосьедад». Сейчас команда близка к пиковому отрезку в сезоне, команда продолжает выступление в Кубке, Лиге Европы и чемпионате. Свое игровое время Арсен получит.

Я думаю, что медицинский штаб понимает, что нельзя его резко бросать в поле. Надо подводить его аккуратно, в клубе это просчитывают. Постепенно он будет получать все больше и больше игрового времени. Я не склонен к панике и не думаю, что все пропало. Нужно время, до конца сезона он точно останется», – сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

  • В 2023 году полузащитника выкупили у «Динамо» за 13 миллионов евро.
  • В дебютном сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
  • В этом сезоне Захарян поучаствовал только в 2 играх из-за нескольких травм.

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Источник: «Матч ТВ»

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17.02.2025 13:27
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Комментарии (4)
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Александр.Т.
1739788598
Вроде игрок провел только один хороший сезон за Динамо, а пиара на нем тьма.
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Mirak92
1739789165
Ему футбол нахх...й не нужен. За бабки скамью полировать лучше.
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bashnat013
1739789961
Думаю в эту команду больше нормальный никто не придет потому что там стажировался подмосток
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Тинез Розоп
1739794126
Армяне — прирождённые индивидуалисты. Они, как закваска, будоражат склонное к конформизму человечество. Логически рассуждая, они давно должны были бы прекратить борьбу и покориться судьбе. Но армянин вновь и вновь отказывается признавать поражение, и в этом ключ к пониманию характера этого упрямого непобедимого маленького народа, чей вклад в цивилизацию несоизмеримо велик по сравнению с его численностью.
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