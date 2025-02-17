Головин сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»

Полузащитник «Монако» Александр Головин выбрал между «Реалом» и «Барселоной». Он признался, что в случае предложений от обоих клубов он выберет мадридцев.

– Может ли повлиять твоe отношение к «Барселоне» на возможность за неe играть?

– Я думаю, нет. Это вообще всe из детства какие-то приколы. Даже сейчас ничего такого криминального я не сделал. Я думаю, что точно нет.

– Если будет одновременно предложение от «Барселоны» и «Реала», ты выберешь «Реал».

– Очевидно, «Реал».