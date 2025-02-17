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Головин сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»

Полузащитник «Монако» Александр Головин выбрал между «Реалом» и «Барселоной». Он признался, что в случае предложений от обоих клубов он выберет мадридцев.

– Может ли повлиять твоe отношение к «Барселоне» на возможность за неe играть?

– Я думаю, нет. Это вообще всe из детства какие-то приколы. Даже сейчас ничего такого криминального я не сделал. Я думаю, что точно нет.

– Если будет одновременно предложение от «Барселоны» и «Реала», ты выберешь «Реал».

– Очевидно, «Реал».

  • Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
  • В этом сезоне он провел 27 матчей: 3 гола, 1 ассист.

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Источник: Okko

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Комментарии (10)
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Таврида
1739765830
Беллингем до конца сезона дискву получит и у Сани появится шанс пробиться в основу сливочных)
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алдан2014
1739774327
Судя по заголовку,его позвали,ив Реал и в Барсу. Любят тут заголовки завернуть
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Too bad
1739775937
Кому ты нужен кроме рпл
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aldo conte
1739776726
От предложений крУжится голова, иль голова кружИтся.
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Aндрей-кадулин-google
1739785341
Оборжался только от заголовка
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alexpiter1953
1739796209
А я думал, Головин там носит наши традиционные лапти лыковые фабрики Скороход, армяк от Зайцева и порты из мешковины! А оно, вишь ты как! Настоящий патриот России так одеваться не может. Запретить ему вьезд в Россию, пусть помрёт от тоски по кислым щам!
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slavа0508
1739796604
Да уж . однако все мы мечтаем порой ...
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Прокс
1739796627
Ясно FIFA 2025!!!!!
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Дэн-Исаев-google
1739796692
Есть старая песня ,, фантазер,, вот она про этого Головина, какой Реал? какая Барселона? Тут его следующий клуб или Амкар какой нибудь или скамейка Зенита или Спартака, размечтался Сашка
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