Червиченко прокомментировал возможность назначения Карпина в «Динамо»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о возможности назначения главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на аналогичную должность в «Динамо».

«Карпин – хороший тренер, окружeн хорошими специалистами. Он всe понимает и знает. Почему ему не оказаться в «Динамо»?

Если Личка не справится, то его замена вполне возможна. Зачем клубу искать непонятную кандидатуру, когда есть человек, который хочет жить в Москве.

Карпин много отдал «Ростову». Его качества мы знаем. Он относится к числу тех тренеров, которые со средними футболистами достигают максимальных результатов», – сказал Червиченко.