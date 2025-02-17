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  • Червиченко прокомментировал возможность назначения Карпина в «Динамо»

Червиченко прокомментировал возможность назначения Карпина в «Динамо»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о возможности назначения главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на аналогичную должность в «Динамо».

«Карпин – хороший тренер, окружeн хорошими специалистами. Он всe понимает и знает. Почему ему не оказаться в «Динамо»?

Если Личка не справится, то его замена вполне возможна. Зачем клубу искать непонятную кандидатуру, когда есть человек, который хочет жить в Москве.

Карпин много отдал «Ростову». Его качества мы знаем. Он относится к числу тех тренеров, которые со средними футболистами достигают максимальных результатов», – сказал Червиченко.

  • Ранее Карпин сказал, что может уйти из «Ростова» в любое время. Он возглавляет клуб с марта 2022 года.
  • Карпин совмещает работу в ростовской команде со сборной России. Ее он возглавил летом 2021 года.

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Источник: «Чемпионат»

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