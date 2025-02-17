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Головин объяснил продление контракта с «Монако»

Нападающий «Монако» Александр Головин объяснил, почему согласился продлить контракт с клубом до 2029 года.

– Ты продлил контракт с «Монако» до 2029 года. В 2018 году было ощущение, что «Монако» для тебя – ступень перед «Арсеналом», «Ливерпулем», «Реалом», «Барселоной». Как ты смотришь на то, что всю европейскую карьеру проводишь здесь?

– Я так не думал, как всем казалось. Моей мечтой было попробовать себя в Европе. Я здесь счастлив и без сомнения продлеваю контракт. Мне все очень нравится, ко мне хорошо относятся. Я счастлив.

– Была реакция у многих болельщиков на продление: «Ну все, Головин в золотой клетке, будто он не хочет нового испытания». Что мы им ответим?

– Мне все еще хочется выиграть титул с «Монако», это тоже испытание. Я к этому стремлюсь, надеюсь, что в этом сезоне у нас получится.

– Обычно говорят: «Вышел из зоны комфорта». Ты же когда уезжал из ЦСКА, выходил из зоны комфорта.

– Тяжело сравнивать с Россией. Там я могу сказать, что в зоне комфорта нахожусь. Здесь немного по-другому. Здесь нет ни одной команды, с которой можно выйти на 70% и понимать, что ты обыграешь их без вариантов.

В футбольном плане ты здесь вообще в зоне комфорта не находишься. Всегда нужно расти на тренировках, нигде не можешь отдохнуть.

  • 28-летний Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
  • За это время он провел за клуб 230 матчей, забил 34 гола, отдал 40 передач.

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Источник: Спортс''

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Комментарии (1)
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DMитрий
1739746866
Что не говори... Саша очень стабильный и преданный игрок, приносящий пользу клубу. Наших таких можно на одной руке пересчитать за всю историю. Их вроде трое набирается.
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