Эмболо – о выборе одежды Головиным: «Иногда я в шоке, конечно, а иногда супершокирован»

Нападающий «Монако» Брель Эмболо оценил выбор одежды полузащитником команды Александром Головиным.

«Мне нравится, как он одевается, если честно. Много всего от Nike, обувается он хорошо, носит Travis Scott, Chrome Hearts. Иногда я спрашиваю его: «Ты что, из Америки, а не из России?» Он отвечает: «Да не особенно».

Головин пытается совмещать молодежные вещи с комфортными. Мне реально нравится его стиль.

Иногда я в шоке, конечно, а иногда супершокирован. Он любит одеваться ярко.

Я говорю ему: «Голо, как ты можешь надевать одежду из стольких цветов?» Так обычно делают американцы, темнокожие. Это не всегда подходит его характеру.

Но вообще-то ему идет, мне заходит. Если ты уникален, то и носить должен что-то уникальное. Головин так и делает», – сказал Эмболо в документальном сериале «Западная трибуна», выходящем на Okko.