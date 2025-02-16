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Аморим объяснил поражение от «Тоттенхэма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвели итоги гостевого матча 25-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:1).

«Вся разница была в том, что они забили, а мы – нет. У нас были возможности. У нас были шансы после контратак, мы пытались добиться результата, но в конечном счете они забили, мы – нет.

Мы хотим, чтобы наши игроки восстановились. Думаю, мы добьемся возвращения некоторых футболистов к следующему матчу. Мы должны быть едины, чтобы завершить сезон и начать все с чистого листа.

Это самый сложный турнир в мире. Я стараюсь осторожно обращаться с молодежью. Я чувствовал, что команда стремится забить, и не хотел вносить изменения. Но эти парни будут играть.

Я не беспокоюсь. Я понимаю наших болельщиков, понимаю, что обо всем этом думает пресса. Я ненавижу проигрывать, это худшее чувство на свете. Об остальном я не думаю.

Я здесь для того, чтобы помочь игрокам. Я понимаю свою ситуацию, свою задачу, я уверен в своей работе и просто хочу побеждать. Меня беспокоит наше место в таблице, а не мое положение», – сказал Аморим.

  • Единственный гол в матче забил Джеймс Мэддисон на 13-й минуте.
  • Благодаря этой победе лондонцы поднялись на 12-е место в АПЛ с 30 очками после 25 матчей. «МЮ» опустился на 15-ю строчку с 29 баллами.

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Источник: BBC

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16.02.2025 23:53
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