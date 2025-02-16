Названо условие увольнения Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти останется в клубе на сезон-2025/26, если команда выиграет в этом году по крайней мере один из двух важнейших трофеев: Лигу чемпионов или чемпионат Испании.
Сам тренер хочет остаться в мадридской команде, и руководство тоже его ценит, считая лучшим возможным кандидатом. Итальянца называют «одним из своих» и предложили ему вернуться в структуру клуба после завершения тренерской карьеры.
Отмечается, что нынешний главный тренер «Байера» Хаби Алонсо будет готов возглавить «Реал» после ухода Анчелотти ближайшим летом или следующим.
- Контракт 65-летнего Анчелотти с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
- В этом сезоне мадридский клуб уже выиграл два трофея – Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
- В финале Суперкубка Испании «Реал» проиграл «Барселоне» (2:5).
- Мадридцы продолжают борьбу за победу в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов. Летом команда выступит также на клубном чемпионате мира.