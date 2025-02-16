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АПЛ. «Ливерпуль» переиграл «Вулверхэмптон» (2:1)

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1 на своем поле в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Хозяева забили оба мяча в первом тайме. На 15-й минуте отличился Луис Диас, а на 37-й Мохамед Салах реализовал пенальти.

У гостей на 67-й минуте отличился Матеус Кунья.

«Ливерпуль» сохраняет лидерство в АПЛ с 60 очками после 25 туров. «Вулверхэмптон» идет 17-м с 19 баллами.

Беспроигрышная серия «красных» в чемпионате Англии достигла 21 матча подряд.

Англия. АПЛ. 25-й тур

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Диас, 15; 2:0 – Салах, 37 (с пенальти); 2:1 – Кунья, 67.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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16.02.2025 18:57
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