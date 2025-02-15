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  • Жена Песьякова выложила соблазнительные кадры в купальнике «за три копейки»

Жена Песьякова выложила соблазнительные кадры в купальнике «за три копейки»

Ксения Песьякова, супруга вратаря «Крыльев Советов» Сергея Песьякова, поделилась с подписчиками в соцсетях новыми фото.

«Забыла показать вам купальник за три копейки.

Минималистичный для загара, удобный, и его не жалко измазать маслами и 500 раз постирать», – описала модель Песьякова.

  • Пара познакомилась в 2008 году.
  • У них трое детей.
  • Песьяков ранее публично разрешил жене выкладывать откровенные фото и видео.

Фото: соцсети Ксении Песьяковой

Жена Песьякова выложила эротичное домашнее видео

Жена Песьякова устроила горячую фотосессию в чулках

Жена Песьякова похвасталась соблазнительной грудью в купальнике

Источник: «Бомбардир»

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15.02.2025 16:47
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Комментарии (10)
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САНЁК17
1739627543
Если муж разрешил то она до смерти будет выкладывать фото?
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andrei-sarap-yandex
1739628406
Ш..ХА
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...короче
1739630426
..."Приходил Серёга, Недо*б немного, А дело было вечером, А делать было нечего".(с).(с)./микс-адаптация/...
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alex1951
1739634697
Итак ,чё мы имеем ? Похоже имееют нас....Бомба меняет ориентацию. Осталось женам снять купальники и окружить ДзюДро во время мастурбации ! Пусть оценят его с точки зрения половой мощщи! Фотомонтаж это позволяет! Это будет супер -пупер)))
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прабабушка краба
1739635679
Бомбардир, прекрати. Может про футбол? Если не можете ничего с собой поделать, может просто не пихать это в главные новости?
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k611
1739637690
Мужик бы был обычным работягой с обычной зарплатой, некогда бы было хернёй страдать, сама бы работала, а не фото выставляла...
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FWSPM
1739639537
А если бы не разрешил ? Какой позор. Замужняя женщина трое детей а все туда же
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Иван Петров 1986
1739643415
Эта дура старая уже задолбала.
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