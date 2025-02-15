Жена Песьякова выложила соблазнительные кадры в купальнике «за три копейки»

Ксения Песьякова, супруга вратаря «Крыльев Советов» Сергея Песьякова, поделилась с подписчиками в соцсетях новыми фото.

«Забыла показать вам купальник за три копейки.

Минималистичный для загара, удобный, и его не жалко измазать маслами и 500 раз постирать», – описала модель Песьякова.

Пара познакомилась в 2008 году.

У них трое детей.

Песьяков ранее публично разрешил жене выкладывать откровенные фото и видео.

Фото: соцсети Ксении Песьяковой

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