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  • Канчельскис заявил о тщетности трансферов «Спартака»: «Чемпионом будет «Зенит»

Канчельскис заявил о тщетности трансферов «Спартака»: «Чемпионом будет «Зенит»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака».

«Спартак» может покупать кого хочет, но чемпионом будет «Зенит». Я это говорил еще в начале сезона, сейчас могу только повторить. Тут и придумывать ничего не надо.

Конец сезона должен получится неплохим по накалу и интересу, у «Спартака» должна стоять задача победить, занять первое место. Но есть «Зенит», с которым они не могут соперничать уже какой год. Несмотря на трансферы красно-белых, в этом сезоне ничего не изменится», – сказал Канчельскис.

  • «Зенит» делит лидерство РПЛ с «Краснодаром».
  • «Спартак» отстает на 2 очка.
  • «Зенит» в мае отметит 100-летие.

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Источник: «Матч ТВ»

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15.02.2025 15:37
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Комментарии (11)
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Интерес
1739623211
А мы будем болеть за "Краснодар" в этой "собачьей свалке".
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...короче
1739625205
...сказал бы открытым текстом, что ни кому не позволят стать чемпионом, кроме Зенита...
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FCSpartakM
1739626059
в том году тоже самое говорил, хотя по факту зенит тупо отскочил из-за фейла Песьякова. Но тут просто скорее всего никому не дадут стать чемпионом, кроме зенита.
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zigbert
1739627086
Что поделаешь если Канчельскис такой упертый. Но есть такая поговорка :"волков бояться,в лес не ходить".
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FWSPM
1739628556
не говори гоп пока не перепрыгнул андрюшка
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Тинез Розоп
1739629765
Газпром в Брянск заманивает …
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k611
1739637496
Ну хоть яйца не пообещал отрезать как один товарищ, рассуждая о невозможности победы Реала над МанСити. Время покажет...
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nik55
1739641752
плохо зализываешь у бо-жей
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