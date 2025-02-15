Канчельскис заявил о тщетности трансферов «Спартака»: «Чемпионом будет «Зенит»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака».

«Спартак» может покупать кого хочет, но чемпионом будет «Зенит». Я это говорил еще в начале сезона, сейчас могу только повторить. Тут и придумывать ничего не надо.

Конец сезона должен получится неплохим по накалу и интересу, у «Спартака» должна стоять задача победить, занять первое место. Но есть «Зенит», с которым они не могут соперничать уже какой год. Несмотря на трансферы красно-белых, в этом сезоне ничего не изменится», – сказал Канчельскис.