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  • Генич – о «Спартаке»: «Лукойл» вернулся, чтобы править, вернуть клубу былое величие»

Генич – о «Спартаке»: «Лукойл» вернулся, чтобы править, вернуть клубу былое величие»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскрыл намерения «Лукойла» в управлении «Спартаком».

«Есть деньги. Когда был Федун, тогда центр принятия решений был один. Все зависело исключительно от его настроения: хотелось ему потратить – он это делал, не хотелось – не делал.

У «Лукойла» деньги есть. Они вернулись, чтобы править, помешать «Зениту» в год столетия, вернуть «Спартаку» былое величие и позиционировать «Лукойл» на первом месте. Для этого надо тратить, поэтому они это делают», – сказал Генич.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
  • Они на 2 очка отстают от лидирующих «Зенита» и «Краснодара».
  • Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 миллиона евро), нападающего Ливая Гарсию (20 миллионов евро + бонусы) и вингера Пабло Солари (10+2 миллиона евро).

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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15.02.2025 13:19
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Комментарии (6)
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Spartak_forv@
1739615301
Генич-Гений )))
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АлексМак
1739615366
такому уже не бывать
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алдан2014
1739624537
Как то слишком высокопарно сказано. Есть ещё Краснодар,Динамо,Локо,кони. Первая шестерка реально. Может местами поменяться. Кто то неудачно начнет и свалится. Бывает весьма часто. Весна всегда непредсказуема. При схеме весна-осень было более прозрачно
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FROLL007
1739626270
В общем сотню лимонов выбросили, скоро ещё столько же выкинут на ветер. Бобла до дури от народного достояния, не жалко для 6 места.
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темирхан
1739631565
править в туалете будет.
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FWSPM
1739637884
Время газовых прошло
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