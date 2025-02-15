Генич – о «Спартаке»: «Лукойл» вернулся, чтобы править, вернуть клубу былое величие»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскрыл намерения «Лукойла» в управлении «Спартаком».

«Есть деньги. Когда был Федун, тогда центр принятия решений был один. Все зависело исключительно от его настроения: хотелось ему потратить – он это делал, не хотелось – не делал.

У «Лукойла» деньги есть. Они вернулись, чтобы править, помешать «Зениту» в год столетия, вернуть «Спартаку» былое величие и позиционировать «Лукойл» на первом месте. Для этого надо тратить, поэтому они это делают», – сказал Генич.