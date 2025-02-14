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  • Генич: «Спартак» хочет сместить «Зенит» с трона. Возможно, лукойловская перчатка долетит»

Генич: «Спартак» хочет сместить «Зенит» с трона. Возможно, лукойловская перчатка долетит»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об амбициях «Спартака».

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
  • Они на 2 очка отстают от лидирующих «Зенита» и «Краснодара».
  • Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 млн евро), нападающего Ливая Гарсию (20 млн евро + бонусы) и вингера Пабло Солари (10+2 млн евро).
  • Теперь москвичи работают над подписанием полузащитника.

«У «Спартака» раньше был один центр принятия решений – Леонид Федун. Сейчас «Лукойл» имеет деньги и возможности.

Тот самый случай, когда перчатка Шамиля Газизова до «Зенита» не долетела. Возможно, «лукойловская» перчатка долетит.

«Спартак» очень хочет сместить «Зенит» с трона. Плюс клуб тотально доверяет Станковичу и в лице руководства слушает, какие позиции хочет усилить тренер», – сказал Генич.

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Источник: «Матч ТВ»

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14.02.2025 20:55
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Комментарии (7)
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neveldomha
1739557797
Как бы эта перчатка от большого старания не отрикошетила им же в хрюльник
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Cleaner
1739558587
Краснодар первый, Зенит второй, Спартак ШЕСТОЙ. Вангую места после окончания чемпионата.
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FWSPM
1739560699
Да похоже именно Спартак и снимет скальп с зенитушки в итоге остальные что то вечно сопли жуют
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Кривая да нелёгкая
1739562880
Если только обливная)
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Кривая да нелёгкая
1739563045
Генич периодически бромантан принимает по ходу) надо же было такое придумать) как может фарм кинуть перчатку) сказал бы уж что Краснодар, а не этот как его, спам
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темирхан
1739608896
МЕЧТАЙТЕ!
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