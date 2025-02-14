Генич: «Спартак» хочет сместить «Зенит» с трона. Возможно, лукойловская перчатка долетит»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об амбициях «Спартака».

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

Они на 2 очка отстают от лидирующих «Зенита» и «Краснодара».

Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 млн евро), нападающего Ливая Гарсию (20 млн евро + бонусы) и вингера Пабло Солари (10+2 млн евро).

Теперь москвичи работают над подписанием полузащитника.

«У «Спартака» раньше был один центр принятия решений – Леонид Федун. Сейчас «Лукойл» имеет деньги и возможности.

Тот самый случай, когда перчатка Шамиля Газизова до «Зенита» не долетела. Возможно, «лукойловская» перчатка долетит.

«Спартак» очень хочет сместить «Зенит» с трона. Плюс клуб тотально доверяет Станковичу и в лице руководства слушает, какие позиции хочет усилить тренер», – сказал Генич.