Кордоба ответил Пьяничу, назвавшему его лучшим футболистом РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на слова Миралема Пьянича про себя.
- Полузащитник ЦСКА назвал Кордобу лучшим футболистом РПЛ.
- «Я видел его в нескольких играх, это нападающий, который делает разницу», – сказал Пьянич про колумбийца.
«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Миралема за такие слова, мне это приятно.
Что говорить о Пьяниче, у него высокие качество игры и уровень, поэтому он играл в известных клубах, всем это известно.
Чувствую ли я себя лучшим игроком РПЛ? Я работаю над тем, чтобы быть хорошим игроком», – заявил Кордоба.
- Форвард «Краснодара» забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах этого сезона РПЛ.
- Его рыночная цена – 14 млн евро.
Источник: ТАСС