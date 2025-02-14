Кордоба ответил Пьяничу, назвавшему его лучшим футболистом РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на слова Миралема Пьянича про себя.

Полузащитник ЦСКА назвал Кордобу лучшим футболистом РПЛ.

«Я видел его в нескольких играх, это нападающий, который делает разницу», – сказал Пьянич про колумбийца.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Миралема за такие слова, мне это приятно.

Что говорить о Пьяниче, у него высокие качество игры и уровень, поэтому он играл в известных клубах, всем это известно.

Чувствую ли я себя лучшим игроком РПЛ? Я работаю над тем, чтобы быть хорошим игроком», – заявил Кордоба.