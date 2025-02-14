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  • Кордоба ответил Пьяничу, назвавшему его лучшим футболистом РПЛ

Кордоба ответил Пьяничу, назвавшему его лучшим футболистом РПЛ

14 февраля 2025, 20:20
5

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на слова Миралема Пьянича про себя.

  • Полузащитник ЦСКА назвал Кордобу лучшим футболистом РПЛ.
  • «Я видел его в нескольких играх, это нападающий, который делает разницу», – сказал Пьянич про колумбийца.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Миралема за такие слова, мне это приятно.

Что говорить о Пьяниче, у него высокие качество игры и уровень, поэтому он играл в известных клубах, всем это известно.

Чувствую ли я себя лучшим игроком РПЛ? Я работаю над тем, чтобы быть хорошим игроком», – заявил Кордоба.

  • Форвард «Краснодара» забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах этого сезона РПЛ.
  • Его рыночная цена – 14 млн евро.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Пьянич Миралем Кордоба Джон
Комментарии (5)
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Max-Min-vkontakte
1739556403
обмен любезностями)
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DOCTOR PENALTY
1739567837
Обидно, что Кордоба не перешёл в Спартак. (( **
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