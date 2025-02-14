Черданцев: «У Семака будут сложности с выбором состава на игру с ЦСКА»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об атакующих игроках «Зенита».

– Луис Энрике впечатлил?

– Педро год назад впечатлил больше, чем Луис Энрике. Но с тех пор он ни в чем за год не прибавил, звездой чемпионата он не стал.

Энрике не выделялся на фоне других. Может, это и к лучшему для «Зенита». Видно, что он мастеровитый игрок. Нужно теперь проявлять себя в официальных матчах.

– Соболев после неудачной осени тоже начал забивать. О чем это говорит?

– Он адаптировался. У него есть все шансы начать весеннюю часть сезона в основном составе, если он сохранит такую форму.

У Семака будут сложности с выбором состава на первую игру с ЦСКА. Непонятно, какую тройку нападения ставить.

Неплохо смотрелись Мостовой, Лусиано. Кассьерра отыграл хорошо со «Спартаком». Соболев сделал все, чтобы претендовать на место в старте.