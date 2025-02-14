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  • Черданцев: «У Семака будут сложности с выбором состава на игру с ЦСКА»

Черданцев: «У Семака будут сложности с выбором состава на игру с ЦСКА»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об атакующих игроках «Зенита».

Луис Энрике впечатлил?

– Педро год назад впечатлил больше, чем Луис Энрике. Но с тех пор он ни в чем за год не прибавил, звездой чемпионата он не стал.

Энрике не выделялся на фоне других. Может, это и к лучшему для «Зенита». Видно, что он мастеровитый игрок. Нужно теперь проявлять себя в официальных матчах.

– Соболев после неудачной осени тоже начал забивать. О чем это говорит?

– Он адаптировался. У него есть все шансы начать весеннюю часть сезона в основном составе, если он сохранит такую форму.

У Семака будут сложности с выбором состава на первую игру с ЦСКА. Непонятно, какую тройку нападения ставить.

Неплохо смотрелись Мостовой, Лусиано. Кассьерра отыграл хорошо со «Спартаком». Соболев сделал все, чтобы претендовать на место в старте.

  • «Зенит» примет ЦСКА 1 марта.
  • Соболев еще не забивал в РПЛ после перехода в петербургский клуб из «Спартака».
  • Энрике достался зенитовцам в обмен на Вендела и Артура.

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Источник: «Матч ТВ»

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14.02.2025 20:08
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Комментарии (4)
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шахта Заполярная
1739559435
У Семака будут проблемы с выбором состава на игру с Цска. А ты на кой хрен, ты же спец по всем вопросам, ты же все знаешь, подскажи. Или ты только в Спартаке все видишь?
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FCSpartakM
1739561801
если даже Чердак -подлизун говорит, что игрок не впечатлил, то это говорит о многом. Вообще удивительно, что его описывали как очень техничного, а по факту он даже Денисова не смог обвести ни разу. Одного из слабейших защитников 1 в 1
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Кривая да нелёгкая
1739563343
Нормально все будет, Зенит чемпион
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темирхан
1739608930
удачи.
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