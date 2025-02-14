Лещук купил ведро за 300 тысяч рублей: «Сделал себе подарок за сезон»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о недавней дорогостоящей покупке.

– Ты рассказывал, что в Японии купил шлем, в Америке – дорогую картину. В России у тебя есть какая-то крупная покупка в последнее время?

– Такого большого, наверное, нет. Разве что в дом что-то могу купить. Например, был бонус, когда заняли третье место в чемпионате. Плюс пришел личный бонус за игры в сезоне.

В итоге купил себе ведро под шампанское для охлаждения: куда бутылку ставить и лед засыпать. Грубо говоря, сделал себе подарок за сезон.

– В смысле? Оно дорогое такое?

– Прилично стоит. Ну это такой бренд есть, Lalique называется. Это ручная работа. Ведро стоит что-то около 300 тысяч рублей. Там силуэты женщин, очень красиво. Теперь, когда гости приходят, радует меня.