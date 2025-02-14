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  • Лещук купил ведро за 300 тысяч рублей: «Сделал себе подарок за сезон»

Лещук купил ведро за 300 тысяч рублей: «Сделал себе подарок за сезон»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о недавней дорогостоящей покупке.

– Ты рассказывал, что в Японии купил шлем, в Америке – дорогую картину. В России у тебя есть какая-то крупная покупка в последнее время?

– Такого большого, наверное, нет. Разве что в дом что-то могу купить. Например, был бонус, когда заняли третье место в чемпионате. Плюс пришел личный бонус за игры в сезоне.

В итоге купил себе ведро под шампанское для охлаждения: куда бутылку ставить и лед засыпать. Грубо говоря, сделал себе подарок за сезон.

– В смысле? Оно дорогое такое?

– Прилично стоит. Ну это такой бренд есть, Lalique называется. Это ручная работа. Ведро стоит что-то около 300 тысяч рублей. Там силуэты женщин, очень красиво. Теперь, когда гости приходят, радует меня.

  • 28-летний Лещук всю карьеру провел в «Динамо».
  • В этом сезоне голкипер пропустил 17 голов в 10 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»

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14.02.2025 17:58
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Комментарии (20)
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АлексМак
1739548900
купил символ себя
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алдан2014
1739549013
Вспомнил советский фильм. Там мальчик спрашивает: дяденька,ты дурак?
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Spartak_forv@
1739551005
Где Лещук,где Орещук уже не разберешь
Ответить
FWSPM
1739551497
ну ладно орещук на сиськи даме пожертвовал а это что ?
Ответить
прабабушка краба
1739554336
Спартак сейчас денег не жалеет, почему нет?
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tushkanlz
1739556493
Ведро - есть, теперь тазик брать надо...
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Oldtrafford83
1739596991
Ведро вместо мозгов))
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Геннадий-Паршуков-vkontak
1739606858
Нереальный дебил, еще и рассказывает об этом
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Bomba4
1739608306
Вот дебил
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Gujo-Barbakadze-google
1739646606
Парень не париться...захотел ведро,нет проблем! Захотел бочку?тоже не проблема! Автогол...тоже никаких!!!
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