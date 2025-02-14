Черданцев одним словом охарактеризовал трансферную политику «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил работу «Спартака» на зимнем трансферном рынке.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

Они на 2 очка отстают от лидирующих «Зенита» и «Краснодара».

Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 млн евро), нападающего Ливая Гарсию (20 млн евро + бонусы) и вингера Пабло Солари (10+2 млн евро).

Теперь москвичи работают над подписанием полузащитника.

«Мне вообще не очень понятна трансферная политика «Спартака». Она хаотичная. При этом, вкладываются большие деньги, покупаются футболисты – это хорошо.

Клуб дает понять, что он не бедствует. Но я не понимаю, в чем стратегия клуба по каждому игроку. Можно задать вопрос по каждой линии.

Хлусевич – игрок сборной, почему он не получает игрового времени даже на сборах? Психологически его это не могло не напрячь. Можно задать такой вопрос по многим игрокам.

«Спартак» начинает повторять ситуацию «Зенита». Можно скопировать мои слова осенью про количество игроков у «сине‑бело‑голубых». Я считаю, что два состава в чемпионате России не нужны. Мы не в Испании, где 50–60 матчей за сезон.

Не совсем понимаю, кого будут вытеснять из состава Гарсия и Солари. Наверняка они приехали на хорошие контракты и не хотят сидеть в запасе. Это добавит нервозности в коллективе.

Остается не так много матчей, не факт, что зимние трансферы уместны. Команда в конце первой части сезона сыгралась.

На некоторых позициях в атаке явный перебор футболистов, а крайний защитник – проблемная зона не только в России», – сказал Черданцев.