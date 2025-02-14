Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев одним словом охарактеризовал трансферную политику «Спартака»

Черданцев одним словом охарактеризовал трансферную политику «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил работу «Спартака» на зимнем трансферном рынке.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
  • Они на 2 очка отстают от лидирующих «Зенита» и «Краснодара».
  • Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 млн евро), нападающего Ливая Гарсию (20 млн евро + бонусы) и вингера Пабло Солари (10+2 млн евро).
  • Теперь москвичи работают над подписанием полузащитника.

«Мне вообще не очень понятна трансферная политика «Спартака». Она хаотичная. При этом, вкладываются большие деньги, покупаются футболисты – это хорошо.

Клуб дает понять, что он не бедствует. Но я не понимаю, в чем стратегия клуба по каждому игроку. Можно задать вопрос по каждой линии.

Хлусевич – игрок сборной, почему он не получает игрового времени даже на сборах? Психологически его это не могло не напрячь. Можно задать такой вопрос по многим игрокам.

«Спартак» начинает повторять ситуацию «Зенита». Можно скопировать мои слова осенью про количество игроков у «сине‑бело‑голубых». Я считаю, что два состава в чемпионате России не нужны. Мы не в Испании, где 50–60 матчей за сезон.

Не совсем понимаю, кого будут вытеснять из состава Гарсия и Солари. Наверняка они приехали на хорошие контракты и не хотят сидеть в запасе. Это добавит нервозности в коллективе.

Остается не так много матчей, не факт, что зимние трансферы уместны. Команда в конце первой части сезона сыгралась.

На некоторых позициях в атаке явный перебор футболистов, а крайний защитник – проблемная зона не только в России», – сказал Черданцев.

Новости по теме
Черданцев: «У Семака будут сложности с выбором состава на игру с ЦСКА» 4
Черданцев считает, что Черчесова уволили из сборной Казахстана по двум причинам 6
Черданцев назвал лучшего российского игрока 2024 года 19
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

14.02.2025 17:34
Рекомендуем
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1739549172
Тебя забыли спросить,непонятливый...или тупой
Ответить
шахта Заполярная
1739549299
Чердак, тебя только трансферы Спартака интересуют. Или заказ поступил от газовых. Ты вообще кто такой? Трепло микрофонное, вот и займись своим делом.
Ответить
zigbert
1739549786
Вот почему то лезет со своими идиотским вопросами в адрес Спартака. И делает это с завидным постоянством.
Ответить
Spartak_forv@
1739551163
Жора после 2009 года закончился как комментатор,и превратился в обслугу Зенита,этакий Орлов на минималках
Ответить
timon2401
1739558054
какой бы мудак по отношению к Спартаку он не был, но на счёт позиций в обороне Спартака он прав...сделали ставку на нападение, но Денисов увы конкуренции не прочувствует
Ответить
Сергей-Горовой-google
1739564295
ещё одно трепло отметились. они когда-нибудь закончатся со своей брехнёй о Спартаке?
Ответить
Прокс
1739597202
Чердак! Как и клубочек шлак и получат в пердак!!!!!
Ответить
andr45
1739602808
ЧЕРДАНЦЕВ, ДИКТОР «Можно скопировать мои слова» «Станкович очень разочаровывает. Думаю, что все с ним ясно.  Ничего нового «Спартак» не показывает. Вряд ли мы уже увидим, что такое футбол Станковича» «Угальде купили за 13 млн, но он ничего не показал. Логичность трансфера вызывает большие вопросы. Под какую игру его брали? Под какую схему?» «Барко никогда не играл в Европе, один матч не дает оснований что‑то обсуждать. Статистика у него плохая. И то, что он никуда не переехал в 25 лет вызывает определенные вопросы.» «Это это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». Соболев, на мой взгляд, один из лучших игроков «Спартака». То есть для «Зенита», я думаю, это игрок основы из сборной России.»
Ответить
РОБЕРТ-мкртчян-yandex
1739607935
У дурачков всегда так, вечно чем ни будь не доволен, кроме самого себя. Ему бы комментировать научиться, да и всем остальным.
Ответить
Camil
1739623674
Для меня главное - чтобы было понятно Станковичу. А целей понравиться Чердаку или Хеничу, как я думаю, у "Спартака" при проведении трансферов не было.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 