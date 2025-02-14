Жена Смолова пожаловалась на измены

Карина Истомина, супруга нападающего «Краснодара» Федора Смолова, опубликовала пост на тему измен.

«Хочу обсудить тему любовниц.

Когда вскрывается мужская измена, то чаще всего вся ненависть обрушивается на любовницу, а не на мужчину.

Мне тоже изменяли (много раз и в разных отношениях) и я в горьких слезах смотрела на фотографии этих женщин, сравнивая себя с ними и думала, что же ему не хватает. Что такого есть в ней, что нет во мне?

Но у меня не было особо долгих отношений, где измена бы происходила от родственности душ и предсказуемости, она происходила… да если честно без понятия. Это мутная часть моей романтической жизни.

«Если бы не было этой другой женщины, то измены бы не произошло» – это ошибочное суждение. Человека нельзя, как собаку, увести за поводок, если он сам того не захочет.

На любовниц всегда вешают культурные ярлыки: шлюха, разлучница, разрушительница семей. Считается, что они предают сестринство, что очень смешно, потому что все-таки стоит тогда разбираться с тем, кто изменяет, а не с кем изменяют?

Виды любовниц бывают разными, но рассмотрим ситуацию, когда любовница – это параллельная долгосрочная история. Когда женщина свободна и ждет, когда мужчина уйдет из семьи. Их позиция очень любопытна. Почему они делают свой выбор в пользу этих отношений, что в итоге получают, какую цену платят и как объясняют логику своих поступков.

Ведь все как обычно не так однозначно, как хотелось бы. Мы же не знаем, что ОН ей обещает, чтобы быть с ней. Любовницы по кругу гоняют в голове мысли.

Любовница получает страсть от отсутствия быта, но при этом живет в бесправном положении. Это ведет к снижению самооценки и уверенности в себе. Она чувствует себя особенной, потому что ЕМУ приходится прикладывать усилия, чтобы с ней встретиться. Но при этом недополучает признания, потому что вынуждена скрывать эти отношения. Ее то обожают, то игнорируют. Ее не выбирают. Она находится в стабильной неопределенности.

Это тоже подкупает, потому что стабильные зрелые отношения достаточно предсказуемы. В них нет этой эротизации надрыва. А эта тайна всегда дает остроты в будний день.

Это тяжело, когда приходится постоянно скрываться, быть на втором плане и когда тебя не выбирают. И отстранение от своих ценностей происходит постепенно. Мы здесь собрались не осуждать, а разобраться в мотивах, потому что у каждого есть свои причины подобного поведения. Иногда проблема в человеке, иногда в самих отношениях», – считает Истомина.