Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Жена Смолова пожаловалась на измены

Карина Истомина, супруга нападающего «Краснодара» Федора Смолова, опубликовала пост на тему измен.

«Хочу обсудить тему любовниц.

Когда вскрывается мужская измена, то чаще всего вся ненависть обрушивается на любовницу, а не на мужчину.

Мне тоже изменяли (много раз и в разных отношениях) и я в горьких слезах смотрела на фотографии этих женщин, сравнивая себя с ними и думала, что же ему не хватает. Что такого есть в ней, что нет во мне?

Но у меня не было особо долгих отношений, где измена бы происходила от родственности душ и предсказуемости, она происходила… да если честно без понятия. Это мутная часть моей романтической жизни.

«Если бы не было этой другой женщины, то измены бы не произошло» – это ошибочное суждение. Человека нельзя, как собаку, увести за поводок, если он сам того не захочет.

На любовниц всегда вешают культурные ярлыки: шлюха, разлучница, разрушительница семей. Считается, что они предают сестринство, что очень смешно, потому что все-таки стоит тогда разбираться с тем, кто изменяет, а не с кем изменяют?

Виды любовниц бывают разными, но рассмотрим ситуацию, когда любовница – это параллельная долгосрочная история. Когда женщина свободна и ждет, когда мужчина уйдет из семьи. Их позиция очень любопытна. Почему они делают свой выбор в пользу этих отношений, что в итоге получают, какую цену платят и как объясняют логику своих поступков.

Ведь все как обычно не так однозначно, как хотелось бы. Мы же не знаем, что ОН ей обещает, чтобы быть с ней. Любовницы по кругу гоняют в голове мысли.

Любовница получает страсть от отсутствия быта, но при этом живет в бесправном положении. Это ведет к снижению самооценки и уверенности в себе. Она чувствует себя особенной, потому что ЕМУ приходится прикладывать усилия, чтобы с ней встретиться. Но при этом недополучает признания, потому что вынуждена скрывать эти отношения. Ее то обожают, то игнорируют. Ее не выбирают. Она находится в стабильной неопределенности.

Это тоже подкупает, потому что стабильные зрелые отношения достаточно предсказуемы. В них нет этой эротизации надрыва. А эта тайна всегда дает остроты в будний день.

Это тяжело, когда приходится постоянно скрываться, быть на втором плане и когда тебя не выбирают. И отстранение от своих ценностей происходит постепенно. Мы здесь собрались не осуждать, а разобраться в мотивах, потому что у каждого есть свои причины подобного поведения. Иногда проблема в человеке, иногда в самих отношениях», – считает Истомина.

  • Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
  • Он в браке с Истоминой с позапрошлого года.
  • У пары есть дочь, родившаяся 15 ноября 2023 года.

Новости по теме
Жена Смолова поздравила Федора с 35-летием на английском языке 2
Жена Смолова: «Мой круг общения сильно изменился, когда я бросила пить» 20
Смолов поделился мыслями о завершении карьеры 9
Источник: телеграм-канал Карины Истоминой

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

14.02.2025 12:39
Рекомендуем
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1739530705
Что делает эта футбольная новость на нашем любимом порносайте?
Ответить
andrei-sarap-yandex
1739531320
человечность не хватает......уважения и любви не хватает к мужу.....терпения только на деньги мужа и всё
Ответить
Красногорск_Фан
1739531971
говорят 4 раза сходив на лево мужчина возвращается обратно
Ответить
fakeid
1739533087
"смотрела на фотографии этих женщин, сравнивая себя с ними и думала, что же ему не хватает" лучше бы я не гуглил её фотки.
Ответить
alex1951
1739537029
Феодосий ,просто хотел своей половинке доказать,что лютче её никаго нету....все ведь познается в сравнении.....
Ответить
Spartak_forv@
1739537537
От души душевно в душу
Ответить
fakeid
1739538425
вдогонку, с википедии: В начале 2021 года публично заявила о наркотической зависимости, тяге к селфхарму (резать себе руки) и ментальных проблемах. В 26 лет пережила попытку суицида. У Истоминой диагностировано пограничное расстройство личности
Ответить
Taps
1739543223
Опять жёлтая пресса на Бомбардире. Доколе ?
Ответить
Гор--google
1739548678
А что думают её подруги? На х.у.й этот футбол.Будем топить за Смолову!!!
Ответить
FWSPM
1739552138
Расскажите кто нибудь этой девочке о том что это просто биология и не надо тут ничего придумывать. Самец всегда будет стремится оплодотворить максимальное количество самок. А самка в свою очередь всегда будет стремиться спарится с лучшим на ее взгляд самцом.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 