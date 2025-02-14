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  • Мостовой саркастично отреагировал на будущих соперников сборной России

Мостовой саркастично отреагировал на будущих соперников сборной России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о товарищеских матчах национальной команды в 2025 году.

Россияне проведут встречи с Нигерией, Замбией и Беларусью.

«Вперед за очередным рекордом. Ноль пропущенных, 35–40 забитых. Думаю, с этими командами тоже сможем это сделать (смеется). Если серьезно, то хорошо, что эти игры есть. Давайте по‑серьезному относиться к этому», – сказал Мостовой.

  • Матч Россия – Замбия пройдет в марте.
  • С Нигерией команда Валерия Карпина сыграет 6 июня.
  • Встреча с Беларусью состоится 10 июня.

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Источник: телеграм-канал Александра Мостового

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14.02.2025 04:36
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Комментарии (5)
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inzek
1739500315
какой же он клоун. обиженный природой умом человек
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алдан2014
1739508682
Кто нибудь понял,что он имел в виду? Он за или против. Не доволен уровнем соперников,но согласен,что хоть такие есть. Саша гениально говорит общеизвестные факты. Видимо это интерьвьеры задают наитупей шие вопросы. Про Абаскаля было интереснее
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Skull_Boy
1739512273
Мда, оленем быть и если Ни_герия соберется основой, а никак алкаши из Камеруна, которых набухивали в клубе всю ночь, то быть разгрому
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Интерес
1739520948
Отставной царёк предлагает организовать встречу с женской сборной Аргентины,когда он её возглавит.
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