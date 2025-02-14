Мостовой саркастично отреагировал на будущих соперников сборной России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о товарищеских матчах национальной команды в 2025 году.

Россияне проведут встречи с Нигерией, Замбией и Беларусью.

«Вперед за очередным рекордом. Ноль пропущенных, 35–40 забитых. Думаю, с этими командами тоже сможем это сделать (смеется). Если серьезно, то хорошо, что эти игры есть. Давайте по‑серьезному относиться к этому», – сказал Мостовой.