Мостовой саркастично отреагировал на будущих соперников сборной России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о товарищеских матчах национальной команды в 2025 году.
Россияне проведут встречи с Нигерией, Замбией и Беларусью.
«Вперед за очередным рекордом. Ноль пропущенных, 35–40 забитых. Думаю, с этими командами тоже сможем это сделать (смеется). Если серьезно, то хорошо, что эти игры есть. Давайте по‑серьезному относиться к этому», – сказал Мостовой.
- Матч Россия – Замбия пройдет в марте.
- С Нигерией команда Валерия Карпина сыграет 6 июня.
- Встреча с Беларусью состоится 10 июня.