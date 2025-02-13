В «Зените» раскрыли, сколько новичков еще подпишут до закрытия зимнего ТО

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прояснил трансферные планы петербургского клуба.
«Один-два игрока еще появится. Осталось 12 матчей в чемпионате и матчи Кубка. Поэтому надо иметь по два игрока на каждой позиции», – сказал Медведев.
- «Зенит» уступает лидеру РПЛ «Краснодару» только по дополнительным показателям.
- Клуб уже подписал вингера Луиса Энрике и правого защитника Огнена Мимовича.
- Покинули команду Артур и Клаудиньо.
- Трансферное окно в России закрывается через неделю – 20 февраля.