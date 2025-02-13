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  • В «Зените» раскрыли, сколько новичков еще подпишут до закрытия зимнего ТО

В «Зените» раскрыли, сколько новичков еще подпишут до закрытия зимнего ТО

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прояснил трансферные планы петербургского клуба.

«Один-два игрока еще появится. Осталось 12 матчей в чемпионате и матчи Кубка. Поэтому надо иметь по два игрока на каждой позиции», – сказал Медведев.

  • «Зенит» уступает лидеру РПЛ «Краснодару» только по дополнительным показателям.
  • Клуб уже подписал вингера Луиса Энрике и правого защитника Огнена Мимовича.
  • Покинули команду Артур и Клаудиньо.
  • Трансферное окно в России закрывается через неделю – 20 февраля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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13.02.2025 15:54
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Комментарии (7)
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Цугундeр
1739453002
"Ещё парочку , ещё парочку!") А где уважаемый (в узких кругах) Ду Хейрос блукает,кстати?
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...короче
1739453562
...самый клёв куражный пошёл, а уже пора удочки сматывать). Ещё пару хвостов и по машинам)...
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темирхан
1739454672
по 2 игрока на каждую позицию? так и должно быть в супер клубах! и игроки одного уровня. а не так как к примеру получилось осенью в Манчестер Сити! 14-15 игроков на 10 турниров и поплыл Ман.Сити! должно быть 20-22 игрока в составе.
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1739456626
ФКГазпромФламенго надо оптом всю сборную Бразилии покупать например
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БАЗАРА НЕТ
1739458503
Чемпион может себе позволить
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Alex-Mysin-google
1739460263
Там это, энрике спалили за ставки
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Alex-Mysin-google
1739460319
Фк бразилос сельдереич
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