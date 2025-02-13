Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Црвены Звезды» оценил новичка «Зенита» Мимовича

Гендиректор «Црвены Звезды» оценил новичка «Зенита» Мимовича

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о новом защитнике «Зенита».

  • Петербургский клуб арендовал Огнена Мимовича у «Фенербахче».
  • Турки купили его в январе у «Црвены Звезды» за 6,7 млн евро, но не смогли заявить.
  • «Зенит» взял игрока до конца сезона без права выкупа.

«Мимович – один из лучших молодых правых защитников Европы. В будущем Огнен будет долго выступать за сборную Сербии.

У него невероятная скорость и другие физические данные, а также очень хорошая техника и навыки обращения с мячом.

На мой взгляд, он похож на [Бранислава] Ивановича, когда тот был в этом возрасте», – заявил Терзич.

Новости по теме
Семак оценил дебют Мимовича за «Зенит» 1
Мимович ответил, с кем из игроков «Зенита» советовался перед трансфером 2
Мимович прокомментировал переход в «Зенит» 2
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

13.02.2025 14:14
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 