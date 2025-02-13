Гендиректор «Црвены Звезды» оценил новичка «Зенита» Мимовича

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о новом защитнике «Зенита».

Петербургский клуб арендовал Огнена Мимовича у «Фенербахче».

Турки купили его в январе у «Црвены Звезды» за 6,7 млн евро, но не смогли заявить.

«Зенит» взял игрока до конца сезона без права выкупа.

«Мимович – один из лучших молодых правых защитников Европы. В будущем Огнен будет долго выступать за сборную Сербии.

У него невероятная скорость и другие физические данные, а также очень хорошая техника и навыки обращения с мячом.

На мой взгляд, он похож на [Бранислава] Ивановича, когда тот был в этом возрасте», – заявил Терзич.