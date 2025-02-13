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Леау критически оценил игру «Милана» с «Фейеноордом»

Вингер «Милана» Рафаэл Леау подвел итоги гостевого матча первого раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (0:1).

«У нас не было того же мужества и агрессии, что показал «Фейеноорд». Мы не соответствовали уровню этого матча. У меня тоже была возможность отличиться в первом тайме, и я не смог ею распорядиться.

Теперь мы отправляемся домой, отдохнем и посмотрим, что сделали не так сегодня. Ответная игра пройдет на «Сан-Сиро», перед нашими фанатами, «Фейеноорду» домашняя публика очень помогла. Мы не сыграли хороший матч, нужно разобраться, что пошло не так.

Оправданий нет, мы должны были действовать так же агрессивно, как и они, выигрывать все единоборства. Но матч закончен, в следующий раз мы должны сыграть лучше.

Необходимо подойти с должным настроем к важному матчу Лиги чемпионов, чего сегодня мы не сделали. Если сделаем это, то выиграем, учитывая качества, которыми обладает наша команда», – сказал Леау в интервью Amazon Prime Video Italia.

  • Единственный гол забил Игор Пайшао на 3-й минуте.
  • Ответная встреча пройдет 18 февраля.

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Источник: Football Italia

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13.02.2025 09:39
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