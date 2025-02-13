Радимов назвал команду, за победу которой в РПЛ болеет вся Россия

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о выступлениях «Динамо».
«Когда‑то «Динамо» должно что‑то выиграть. Болеет вся страна за то, чтобы они выиграли чемпионат», – сказал Радимов.
- После 18 туров «Динамо» с 35 очками занимает 4-е место в РПЛ. Лидирует «Краснодар» с 39 баллами, который опережает «Зенит» по дополнительным показателям.
- «Динамо» в последний раз выиграло золотые медали в чемпионате СССР-1976 (весна). У команды нет трофеев после завоевания Кубка России в 1995 году.
- Радимов играл за «Динамо» в 1999 году.