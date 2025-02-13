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  • Радимов назвал команду, за победу которой в РПЛ болеет вся Россия

Радимов назвал команду, за победу которой в РПЛ болеет вся Россия

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о выступлениях «Динамо».

«Когда‑то «Динамо» должно что‑то выиграть. Болеет вся страна за то, чтобы они выиграли чемпионат», – сказал Радимов.

  • После 18 туров «Динамо» с 35 очками занимает 4-е место в РПЛ. Лидирует «Краснодар» с 39 баллами, который опережает «Зенит» по дополнительным показателям.
  • «Динамо» в последний раз выиграло золотые медали в чемпионате СССР-1976 (весна). У команды нет трофеев после завоевания Кубка России в 1995 году.
  • Радимов играл за «Динамо» в 1999 году.

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Источник: «Матч ТВ»

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13.02.2025 09:31
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Комментарии (29)
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Цугундeр
1739436762
Упс.)) Владик готовится ко Дню Всех Влюблённых.. Начал с аперетива. То бишь с пива.) Ну ,за ДВВ!)
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Азбука
1739436999
Пожалуй Динамо упустило свой шанс в прошлом сезоне.
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Mirak92
1739437787
За Краснодар ! А Радимов пусть за всех не говорит
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Тинез Розоп
1739439678
Б.о.м.ж мусорской, все кто против Зенита и Спартака за Быков…(да и из первых двух есть , кто за них)
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Спартак(м)
1739445809
Радимов иди проспись
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Спартак(м)
1739445888
Особенно с Тюкавиным,голы только в свои ворота могут забивать
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Plyash
1739462034
В данном случае мне очень жаль Льва Лещенко,который так и не спел новую песню,которую готовил озвучить в случае победы своего любимого Динамо. Терпи,дружище.
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А*****
1739528326
Я - житель Питера с самого рождения. Естественно, что бОльшую часть жизни " болею " за зенит. Но, признАюсь честно, последние годы, особенно после сезона23/24, я эту команду откровенно ненавижу. Особенно, её главного. По игре, как ни странно, на настоящий момент отдаю предпочтение Спартаку. Полагаю, что чемпионство в этом сезоне он осилит.
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Сергей-Шабалин-google
1739561450
Динамо проклято и с тех пор не могут выиграть чемпионат.
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СПОРТ 21 века
1739586017
Динамо напоминает Бенфику, которой не суждено выиграть титулы, кроме Португалии. Советское проклятие до сих пор живо. В российской эпохи Динамо ещё ни разу не получали золотые медали. Кстати, на победу Динамо в ближайшие три года в Премьер Лиге BWIN предлагал коэффициент 100. Это невозможно! Даже на Спартак, Краснодар и Локомотив было меньше. А прямо сейчас на Динамо BWIN предлагает 25. Какие шансы, что это случится? Абсолютно никаких!
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