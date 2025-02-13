Радимов назвал команду, за победу которой в РПЛ болеет вся Россия

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о выступлениях «Динамо».

«Когда‑то «Динамо» должно что‑то выиграть. Болеет вся страна за то, чтобы они выиграли чемпионат», – сказал Радимов.