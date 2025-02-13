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Ван Дейк объяснил потасовку в матче с «Эвертоном»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подвел итоги перенесенного матча 15-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2), который закончился потасовкой в компенсированное время.

«Это и ощущается как поражение, и нет. Гол все же был в дополнительное время. Я думаю, что судья сыграл большую роль в сегодняшнем матче, поскольку некоторые нарушения фиксировались как фол, а аналогичные – нет.

Они имеют право праздновать гол, но Дукуре хотел спровоцировать наших болельщиков, а Кертис посчитал, что это неправильно. Затем произошла драка.

Судья не контролировал игру, я сказал ему об этом. Это повлияло. Обеим командам пришлось с этим справляться», – сказал ван Дейк.

  • Хавбек «Эвертона» Абдулай Дукуре пошел праздновать второй гол своей команды, забитый Джеймсом Тарковски на 90+8-й минуте, у трибуны фанатов «Ливерпуля».
  • После потасовки арбитр Майкл Оливер удалил Дукуре, хавбека «Ливерпуля» Кертиса Джонса и главного тренера «красных» Арне Слота.

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Источник: Sky Sports

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13.02.2025 09:22
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